شوف أقوى كرنفال عروض لولو هايبر نهاية الشهر على الهواتف الذكية والإلكترونية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر المميزة والمثيرة تقدم أقوة مجموعة من العروض التي يبحث عنها المتسوقون ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في العالم أجمع. فهناك الكثيرون ممن يترددوا في الذهاب لشراء جوال جديد فهم لديهم معايير معينة لشراء أي كان هذا الشيء هاتف أو أي جهاز جديد بمميزات معينة. لذلك عزيزي العميل نقدم لك أفضل وأهم المميزات سواء على الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى مختلفة كما لم ننسى الثمن المناسب كل هذا وأكثر ستجده في هذا المقال.

أقوى كرنفال عروض لولو هايبر نهاية الشهر على الهواتف الذكية بخصومات مميزة

تقدم لولو باقة مميزة من أجمل الهواتف الذكية من ماركة أبو وأيضا فيفو بأسعار مميزة تحت شعار كرنفال نهاية الشهر لا تفوت العرض مازال مستمر.

اشتري هاتف أوبو رينو 6 زد، بشاشة حجمها 6.4 بوصة من الجيل الخامس، بكاميرا واحدة أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+64 ميجا يكسل. كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وذاكرة داخلية سعتها 128 ججا بايت، ورام بسعة 8 جيجا بايت. فقط مقابل 1399 ريال سعودي.

احصل على خصم 700 ريال على جوال فيفو اكس 60، الهاتف يدعم الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.56 بوصة. بينما عدد كاميراته الخلفية ثلاث كاميرات بدقة 13+13+48 ميجا بيكسل، وفي الأمام كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا بكسل. أما مساحة الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت رام، والذاكرة الداخلية بدقة 256 جيجا بايت، ونظام التشغيل هو أندرويد 11. بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers على مختلف الأجهزة

احصل على خصم مميز قدره 500 ريال على أبل أيفون 11، من الجيل الخامس، بشاشة عرض حجمها 6.1 بوصة. أما مساحة الذاكرة الداخلية للأيفون هي 128 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. أما من ناحية الكاميرا فالأيفون مزود بكاميرتين من الخلف دقة كلاً منهم 12+12 ميجا بيكسل، والأمامية بنفس دقة الكاميرا الخلفية الواحدة وه 12 ميجا بيكسل. بسعر 2799 ريال بدلاً من 3299 ريال سعودي.

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