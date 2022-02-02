نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعجزات التي يفعلها عقلك الباطن أثناء النوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة المعجزات التي يفعلها عقلك الباطن أثناء النوم - ثقفني
- عقلك الباطن لا ينام أبداً ، إنه يقوم بوظيفته دائماً فقط عليك أن تتمني ما تريد قبل النوم.
انه يسيطر على كل وظائفك الحيوية , سامح نفسك وسامح الآخرين قبل أن تتوجه للنوم وسيحدث الشفاء بسرعة كبيرة.
- الإرشاد يأتي لك بينما وأنت نائم وأحياناً في صورة حلم , موجات الشفاء تتدفق أيضا أثناء نومك وفي الصباح تشعر بالانتعاش ويتجدد شبابك.
- عندما تشعر بالاضطراب بسبب نزاعات ومشاكل الحياة اليومية , اجعل عقلك يعمل وفكر في الحكمة والذكاء الكامنين في عقلك الباطن , الذي هو على استعداد للاستجابة لك وهذا سيمنحك السلام والصحة والثقة.
- النوم ضروري لسلامة العقل والصحة الجسدية, وعدم النوم أو الأرق يسبب التوتر والاكتئاب والاضطراب العقلي , وانت تحتاج إلى ثماني ساعات نوم يوميا.
- الباحثون في مجال الطب يشيرون إلى أن الأرق يسبق الانهيار العصبي فقط عليك الاسترخاء وتنظيف مكان النوم ، والأهم هو مسامحة نفسك والجميع وعقد العزم علي تحقيق يوم جديد عند الاستيقاظ والتحلي بالنشاط لعمل كل الأهداف بنجاح.
- أن حالتك النفسية يعاد شحنها أثناء النوم , والحصول على قسط وافر من النوم ضروري للسعادة والحيوية في الحياة.
- النوم يقدم لك المشورة فقبل النوم، تأكد أن الذكاء المطلق لعقلك الباطن سيوجهك ويرشدك ثم انتظر التوجيه الذي قد يأتيك في اليقظة.
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