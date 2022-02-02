زيت القلي المستعمل طريقة رائعه لن تتخيلى كيفية الاستفاده منه 2000 جنية شهريا

فوائد زيت القلي المستعمل، من الجيد التفكير في طريقة الاستفادة من زيت القلي المستخدم، ولكن ليس من خلال إعادة الاستخدام مرات ومرات في القلي وجهي الطعام، لأن من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها ربات البيوت، أن تحرص على تغيير الزيت الذي تستخدمه في القلي، في نفس الوقت هناك المزيد من الأمور التي يمكن أن نستفيد منه فيها، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم طرق إعادة تدوير الزيت المستعمل.

الاستفادة من الزيت المستعمل

زيت القلي ليس القرار الصائب هو التخلص منه بالشكل في حوض المطبخ، أو حوض الحمام، فهذا ليس صحيحًا تمامًا، أنه من الأشياء الخاطئة التي يمكن أن تسبب العديد من مشاكل الصرف.

يمكن أن تتجنبي هذا التصرف تمامًا من خلال التأكد أنه يمكنك الاستفادة من زيت القلي المستعمل في العديد من الأمور المفيدة، وهذا عن طريق استخراجه بعد تجميع المتبقي بعد طهي الطعام، ثم نبدأ في تصفية الزيت.

يمكنك من خلال جمع حوالي لترين من هذا الزيت، أن يتم تحضير وصفة صابون التنظيف، ومن خلال النقاط الآتية سوف نشرح أكثر ما يمكن فعله لجعل الصابون المنزلي سهل التحضير.

عمل الصابون بزيت القلي

من السهل تحضير الصابون في المنزل، وذلك من خلال مجموعة بسيطة من المكونات، ومتوفرة في كل البيوت، وهي كالآتي:

اثنين لتر من مكونات الزيت المستعمل.

كوبين من الدقيق.

1/2 كوب من سائل تنظيف جاهز.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

عصر ليمونه.

ربع كيلو من البوتاس أو هيدروكسيد البوتاسيوم.

تحضير صابون في المنزل

طريقة التحضير سهلة وبسيطة، تقوم على خلط جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة أعلاه، سوف تلاحظ تكون عجينة متماسكة، تستطيع الآن استخدامها من خلال إعادة التشكيل لها، وذلك من خلال سكبها في قالب محدد الشكل، وستحصل في النهاية على صابونة، تستطيع إضافة رائحة عطرية لها.