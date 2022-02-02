أفضل شاحن متنقل 2022 .. اعرف معايير الاختيار “عشان ميضحكش عليك”

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عمر شويل - جدة أفضل شاحن متنقل 2022 سؤال يتردد كل وقت. خاصة من قبل الشباب الذين يسافرون لمسافات طويلة أو يذهبون لأعمالهم في أماكن متنقلة فهو لايمكن أن يستغنى عن الشاحن المتنقل لاسعافه عند نفاذ بطارية جواله أو جهاز اللاب توب الخاص به. ويوجد الكثير من أفضل أنواع الشواحن المتنقلة والتى يميز كل منها الآخر من حيث الشكل والحجم. وبالتالي هناك معايير تحدد الإجابة على تساؤل كيف تختار شاحن متنقل حتى يتمكن الفرد من شراء الأنسب له.

أفضل شاحن متنقل 2022

يعتبر الشاحن المتنقل من أهم الملحقات التى لايمكن الاستغناء عنها لجميع فئات المجتمع في العصر التكنولوجي الذي نعيشه. خاصة أنه معرض لنفاذ بطارية جواله أو جهاز اللاب توب الخاص به في أس وقت. وبالتالي لابد من اقتناء شاحن متنقل. ويبقي الفرض حائرًا بين أفضل أنواع الشواحن المتنقلة وكيفية اختيارها.

أفضل أنواع الشواحن المتنقلة

تتعدد أفضل أنواع الشواحن المتنقلة وسط سوق منافسة كبير من مختلف الماركات العالمية. ولعل أفضلها على النحو التالي:

imuto 30000mAh Power bank

وزنه حوالي 670 غرام.

حجمه 7 × 3.4 × 1.2 بوصة.

تبلغ سعة البطارية 30000 مللي أمبير، إضافة لوجود كبل مرافق واحد من نوع Micro USB.

منفذ واحد فقط للشحن وبالتالي لا يمكن شحن أكثر من جهاز.

يتوافق مع معظم أجهزة الايفون والسامسونغ و الايباد، كما يعتبر من أكبر البنوك المدمجة للطاقة وذلك بسبب السعة الكبيرة.

يمكن استخدامه لشحن أجهزة الماك بوك واللابتوب.

RAVPower 6700mAh Luster portable charger

وزنه 141 غرام.

حجمه مناسب جدًا لاصطحابه لأي مكان 9 × 4.2 × 2.2 سم.

سعة البطارية حوالي 6700 مللي أمبير.

يوجد كبل مرافق واحد من نوع Micro USB إضافة لوجود مأخذ واحد فقط للشحن.

يتوافق مع أجهزة الايفون و الايباد والسامسونغ الحديثة.

MAXOAK Laptop Power Bank

وزنه 26 كغم وبالتالي يعتبر ثقيل الوزن.

حجمه 6 × 13.5 × 3.3 سم.

أهم ميزات هذا الشاحن هو سعة البطارية الكبيرة التي تبلغ 50000 أمبير، إضافة لوجود 6 منافذ للشحن.

يوجد كبل مرافق واحد من نوع Micro USB.

يتوافق مع أجهزة لينوفو وديل وأيسر وسامسونغ و الايفون، لكنه لا يتوافق مع أجهزة Mac Book.

يمنح خاصية الشحن السريع لكافة الأجهزة التي تتصل به.

Mophie Power Station Plus XL

يبلغ وزنه 227 غرام وبالتالي يمكن اصطحابه لأي مكان بسهولة.

يبلغ حجمه 8 × 1.7 × 15.5 سم وبالتالي يسهل وضعه بأي محفظة.

يملك سعة بطارية مميزة حوالي 12000 مللي أمبير.

يرافقه كبل مدمج Lightning ، إضافة لوجود منفذين للشحن.

يتوافق مع جميع أجهزة USB و الايفون.

RAVPower 20100mAh AC Outlet Power Bank

يبلغ وزن هذا النوع من الشواحن النقالة 585 جرام.

يبلغ حجمه 5 × 6.5 × 14.5 سم.

أكثر ما يميز هذا النوع من الشواحن هو السعة التخزينية الكبيرة 20100 مللي أمبير.

يرافقه كبلات شحن عدد 2 من نوع Micro USB، إضافة لوجود منفذين للشحن.

يتوافق هذا النوع مع أجهزة الماك بوك بالتحديد إضافة لأجهزة السامسونغ وإل جي.

كيف تختار شاحن متنقل

هناك معايير معينة تجعلك تختار أفضل شاحن متنقل 2022 حتى لاتتعرض للغش التجاري وتستفيد من أفضل ماركة متاحة في السوق. فعليك النظر إلى المعايير الآتية:

سعة البطارية:

عليك اختيار شاحن متنقل بسعة تخزينية مناسبة لجهازك.. لاتقل عن 5000 مللي أمبير للجوال.. و 30 ألف مللي أمبير فأكثر للابتوب.

الحجم:

اختيار شاحن متنقل بحجم مناسب لجوالك لأن المستخدم سيحتاج لاصطحابه لأي مكان فيكون خفيف.

عدد منافذ الإدخال:

عند شراء شاحن متنقل عليك التأكد أن المنافذ مناسبة لجوالك. خاصة أن جوال قد يكون له منفذ مختلف على غيره. ومن أنواع الشواحن المتنقلة لها أكثر من منفذ فهى تكون أكثر ملائمة لمن يملك أكثر من جهاز.

سعة البطارية الخاصة بجهازك:

اعرف سعة بطارية جوالك قبل اختيار الشاحن وذلك للتأكد بأنه مناسب.

السعر:

عليك المقارنة بين جودة المنتج مع قيمته المالية.