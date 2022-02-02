استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال 2022 Snapchat واستعادة المخترق

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال 2022 خطوات بسيطة تساعد العملاء على استرجاع حساب Snapchat لاسيما أنه من أكثر التطبيقات المستخدمة في المملكة العربية السعودية ويعتبر من أبرز تطبيقات الصور. فضلاً عن أنه تطبيق تواصل اجتماعي بسيط يساعدك في تسجيل الفيديوهات والصور وإضافة الرسومات عليها وإرسالها لمتابعينك. ولكن من أكثر المشكلات التى تواجه مستخدميه. استعادة حساب سناب شات المخترق وحلها يبحث عنه العديد. ويتيح التطبيق طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال 2022 Snapchat وتأمين الحسابات بشكل سريع وأكثر أمانًا.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال 2022

يتمكن مستخدمي Snapchat من استرداد حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال 2022 بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها من مكانهم على النحو الآتي:

تسجيل الدخول على موقع دعم Snapchat الرسمي.

النقر فوق الاتصال بنا.

الضغط على لا يمكنني تسجيل الدخول إلى حساب Snapchat الخاص بي.

اختر نسيت كلمة مرور Snapchat.

اختر طلب المساعدة بطريقة أخرى.

إضافة اسم حساب Snapchat الذي تريد استعادته.

إضافة أي عنوان بريد إلكتروني يمتلكه العميل أو أنشئ حساب Gmail جديدًا.

ضع رقم الجوال الجديد في حالة نسيان رقم الهاتف المحمول الموثق في حساب Snapchat.

اكتب نص رسالة استرداد Snapchat التالية:

“مرحبًا دعم Snapchat ، لقد نسيت كلمة مرور حسابي وليس لدي أي بريد إلكتروني مرتبط بحسابي على Snapchat .. الرجاء مساعدتي في استعادة حسابي وإرسال التفاصيل إلى البريد الإلكتروني التالي”.

الضغط على إرسال.

اجتياز اختبار الأمان.

إرسال رسالة المستخدم بنجاح إلى دعم Snapchat.

انتظر فترة من الوقت للرد على طلب مساعدة Snapchat لاستعادة حساب Snapchat.

استعادة حساب سناب شات المخترق

قد يتعرض حسا سناب شات Snapchat للاختراق ويلجأ الكثيرون إلى البحث عن طرق استعادة حساب سناب شات المخترق والتى تتمثل في الآتي: