طريقة تنظيف الأحذية الرياضية البيضاء.. وصفات مجربة تعيد الحذاء ناصع البياض كأنه جديد

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الأحذية الرياضية البيضاء، تنظيف الكوتشي من الأمور المزعجة بالنسبة لجميع الاشخاص حيث أنه يتم اتساخه بصورة مستمرة خصوصا عند الخروج به من المنزل كثيرا، لذلك ينزعج العديد من الأشخاص من طريقة تنظيفه كل خروجة لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من البقع السوداء في الكوتشي، يجب عليكم اتباع الخطوات القادمة من أجل التخلص من مشاكل الكوتشي الأبيض.

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طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض

هناك العديد من الطرق والمكونات التي تمت تجربتها بالفعل في إعادة البياض للأحذية الرياضية ومنها ما يلي

صودا الخبز ومسحوق التنظيف

في البداية يجب عليكم إحضار وعاء نضع به كمية ومناسبة من صودا الخبز مع المسحوق والماء ويتم التقليب جيدا حتى الحصول على عجينة ثم يتم تنظيف الكوتشي بهذه العجينة من الأتربة والأوساخ العالقة به.

ثم يتم فرك الكوتشي بهذا المزيج للتخلص من البقع التي توجد به أو الاصفرار ثم يشطف بالماء جيدا ونضعه في الشمس حتى يجف تماما.

معجون الأسنان

اذا كان الكوتشي به أجزاء مصفرة يوجد به بقع صعبة لا تخرج بسهولة نقوم بغسله بالطريقة العادية ثم يتم وضع كمية مناسبة من المعجون الأسنان على فرشاة الأسنان قديمة ونفرك بها الكوتشي ثم يتم مسحه وبواسطة منشفة مبللة وسوف تندهش من النتيجة.

الخل وصودا الخبز

يتم خلط ملعقة من صودا الخبز مع الخل حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ثم يتم فرك الكوتشي بهذا الخليط باستخدام فرشاة قديمة ثم يتم غسل الكوتشي بالماء ويتم وضعه في الشمس حتى يجف.

نصائح للحفاظ على الكوتشي الأبيض من البقع