شوف أقوى عروض اكسترا ماركت بخصومات تصل إلى نصف الثمن على أسعار التكييفات المزدوجة سخن وبارد Extra

تنزيلات حصرية مميزة بداخل فروع إكسترا ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد إكسترا ماركت من أهم وأكبر الماركتات والمواقع لبيع كل مل تحتاجونه وإستلامه في المنزل دون الحاجة إلى النزول والعناء، وكل ما تحتاجونه سوف يصل لكم تماماً كما هو معروض بالموقع الأساسي لهم Extra online، ومن خلال موقع ثقفني ننقل لكم جديد العروض الحصرية لإكسترا هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية يومياً، فزوروا موقعنا لمعرفة كل جديد يومياً، وإليكم تفاصيل عروض اكسترا ماركت لهذا الأسبوع:

عروض اكسترا ماركت في المملكة العربية السعودية Extra market

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية بجميع فروع اكسترا المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والتي تضم: عرض مميز على سعر مكيف هاير سبليت 18400 وحدة بارد يعمل بتدفق الهواء من الإتاهات الأربعة، ويعمل بنظام نانو أكوا الصحي، مع واي فاي مدمج، وتعقيم 99% مع تحكم عن بعد بالهاتف الخلوي، وخصم آخر منهم على سعر المكيف الجداري المتميز من جنرال الكتريك 18000 وحدة يعمل بارد.

خصومات إكسترا ماركت Extra market offers حتى نفاذ الكميات

نستكمل معكم تقديم باقي عروض إكسترا ماركت السعودي لهذا الأسبوع، ومنها: خصم خاص على سعر مكيف كلاس برو الجداري Class pro 18000 واط يعمل بارد بتوزيع الهواء في جميع الاتجاهات، وخصم آخر منهم على سعر المكيف الهوائي البارد المميز من ماركة Gorinjei مع فلتر 4*1 وخمس سرعات للمروحة، تبريد سريع ويوزع الهواء في جميع الاتجاهات، كما لديهم خصم مميز آخر على سعر مكيف الشباك من هاير Haier 17200 وحدة بارد، وخصم آخر منهم على سعر مكيف الشباك من أل جي فريش 18700 وحدة، يعمل بارد بالريشة الذهبية مع كمبيرسر استوائي، وضجيج منخفض مع توزيع الهواء في أربع اتجاهات.

تنزيلات أخرى من إكسترا ماركت بالسعودية من اليوم ولفترة محدودة

توجد تخفيضات حصرية عدة من خلال اكسترا أونلاين على أسعار: مكيف الهواء المتنقل من كلاس برو Class pro 12000 وحدة يعمل بارد مع كومبريسر روتاري باللون الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر تي سي ال مكيف شباك.