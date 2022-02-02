نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات واكسسوارات الجوال بأقوى عروض شتاء اكسترا extra في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا في السعودية مستمرة حتى يوم 5 فبراير مع إمكانية شراء المنتجات عبر الموقع الإلكتروني لإكسترا، أو من خلال زيارة الفرع الأقرب إلى منزلك، حيث تتوافر المنتجات في 47 معرض، وتتميز عروض شتاء إكسترا بأنها الأوفر بالنسبة إلى الأجهزة الإلكترونية والجوالات، كما نقدم لكم عروض اكسترا اكسسوارات الجوال سواء ابل، سامسونج، هواوي، مع تخفيضات تشمل معظم المنتجات وحتى حافظات الجوال، الساعات الذكية.

عروض اكسترا للجوالات واكسسوارات الجوال

نقدم فيما يلي التخفيضات المتاحة في عروض اكسترا للجوالات سامسونج، سواء كانت إصدارات ذات تصميمات مختلفة للجوال مثل سامسونج زد فولد 3 وأيضًا سامسونج زد فليب 3، مع إمكانية تشغيل شبكة 5G في كلاهما، كما تتوافر أفضل المواصفات في باقي أجهزة الجوال من سامسونج بمساحة تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت، وننتقل إلى عروض اكسترا اكسسوارات جوال سامسونج التي تحتوي على ساعة سامسونج جلاكسي 3 ذات المزايا العديدة.

جوال سامسونج جلاكسي S21 FE، شبكة 5G، بسعر 2999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي زد فليب 3 بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

ساعة سامسونج جلاكسي 3، مقاس 45 مم، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

ايفون اكسترا

كافة الإصدارات بداية من سلسلة ايفون 11 وصولًا لأحدث إصدار ابل للجوالات وهو ايفون 13 برو ماكس متاح للشراء من اكسترا السعودية، وتشمل تخفيضات اكسترا ايفون أيضًا حافظات جوال ابل، حيث تصل الخصومات على أسعارها إلى 20%، وتعرفوا معنا على أسعار جوالات ايفون فيما يلي:

اكسترا ايفون 13 برو ماكس، 128 جيجابايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات جوال ايفون

احصل على خصم 150 ريال على موديلات مختلفة من ساعة ابل الذكية series 7، بالإضافة إلى خصومات إضافية على ابل ايربودز الجيل الثالث وايضًا ابل ايربودز برو، وتضم عروض اكسترا اكسسوارات الجوال أيضًا كابل شحن لايتينغ من النوع type c.

ابل ايربودز برو بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات جوال هواوي

وفر مع اكسترا عند شراء اكسسوارات جوال هواوي من أحد الفروع أو من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بما تشمله التخفيضات من ساعات ذكية وكذلك شواحن متنقلة وشواحن للسيارة.