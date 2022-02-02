شوف عروض التوفير الأسبوعية من لولو الرياض والخرج على جميع السلع الغذائية

تقدم لولو ماركت أفضل العروض الأسبوعية بأرخص الأسعار وأقوى التخفيضات تقدم على السلع التموينية والغذائية بأفرع الرياض والخرج والحائل متوفر بهذا العرض الأسبوعي عروض خاصة ولمدة أربع أيام على الخضروات والفاكهة وبعض المجمدات والأسماك واللحوم الطازجة، كما تقدم صفقات متنوعةوعند الشراء بقيمة 200 ريال سعودي ستحصلون على كوبون هدية بقيمة 100ريال سعودي، لشراء أحذية، شنط نسائية، مجوهرات، لعب أطفال.

ت قدم لولو أفضل العروض الأسبوعية بأرخص الأسعار

مستمر هذا العرض من أول فبراير حتى 19 فبراير، وتوفر على جميع عملائها التجمع بالفروع وتقدم لهم خدمة التوصيل للمنزل متوفر العرض الأسبوعي من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 8 الأربعاء ولمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية

عروض الأربع أيام من لولو ماركت

يتمتع البصل الأحمر بفوائد عديدة، يعمل على خفض الكوليسترول بالدم، يقوى المناعة، يعمل على تقليل الأصابة بالألتهابات، يخفض نسبة السكر بالدم، كيلو بصل يمني بسعر 1.45 ريال بدلاً من 3.45 ريال.

متوفر لمدة 4 أيام نور زيت دوار الشمس 1.5 حبتان + زجاجة 500 ملل، سعر العرض 33.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

متاح شراء كرتونة واحدة لكل عميل بسعر العرض ومستمر لمدة أربع أيام، كرتونة دجاج مجمد من التنمية 600 جرام × 10 حبات بسعر 69.95 ريال بدلاً من 100.00 ريال.

أشتري كيس أرز أبيض بسمتي من تاج محل 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

متوفر لمدة أربع أيام تايد مسحوق غسيل بأوزان مخلفة 2.25 و 2.50 كيلو ومتاح فقط لكل عميل شراء حبة واحدة بسعر العرض 18.90 ريال بدلاً من 38.50 ريال.