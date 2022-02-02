شوف اشتري قطعة من بنده واحصل على الثانية مجانا من أسواق بنده

اشتري قطعة من بنده واحصل على الثانية مجانا من عروض 1 + 1 مجاناً داخل جميع أسواق هايبر بنده في المملكة، ووفر فلوسك مع تخفيضات بنده، لأنك الآن تستطيع التسوق لكافة احتياجات المنزل والأسرة بأسعار رائعه هتوفر يعني هتوفر احصل على حبة وخذ الثانية مجانا، كل ذلك صمن النشرة الإلكترونية الأسبوعية رقم 5 في جميع أسواق هايبر بنده، هذه العروض تسري من اليوم الأربعاء الموافق 1 رجب إلى الثلاثاء الموافق 7 رجب 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية.

اشتري قطعة من بنده:

وفر فلوسك واشتر حبة من منتجات هايبر بنده واحصل على الثانية مجاناً، واحصل الآن على عدد 2 حبة من لحم تونا خفيف قطعة واحدة بالماء والملح دوار الشمس رنا وزن 185 جرام، وحصل على قطعتين مجانا، وبسعر الحبتين الأساسي قبل الخصومات التي تقدم داخل أسواق بنده وهو 26 ريال سعودي، وسعر الحبيتين بعد الخصم هو 9.95 ريال سعودي.

احصل على طحين فاخر كويتي وزن واحد كيلو ويجب العلم أنه عند الحصول على حبة ستحصل على حبتين مجانا وبيعر الحبة الأصلي، فسوف تحصل عليهم بسعر 58.95 ريال سعودي، وهو سعر البيع بعد التخفيض وبدلاً من السعر الأساسي الذي تم تحديده قبل التخفيضات وهو 82.95 ريال سعودي.

كما تقدم أسواق سوبر ماركت هايبر بنده عدد من الخصومات. على شبيهة قشطة نادك وزن 170 جرام احصل على 2 + 3 بسعر 13.50 ريال سعودي. وذلك ما حددته أسواق بنده للبيع للعملاء. وبدلا من السعر قبل التخفيض وهو 22.50 ريال سعودي.

أيضا تقدم أسواق هايبر بنده فرصة توفير رائعة وذلك من خلال اقتناء عروض هايبر بنده. وذلك من خلال شراء حبة من زيت دوار الشمس شمس / نباتي العربي، حجم الحبة هو 2.9 لتر. وبسعر 36.95 ريال سعودي قبل الخصم المقدم من بنده. ولكن بالنسبة لقيمة الحبة بعد التخفيض فهو 23.95 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على كيس أرز سيلا بسمتي الوليمة وزن 10 كيلو وبسعر رائع جدا وهو 58.95 ريال سعودي. بدلاً من سعر المنتج في السوق قبل الخصم وهو 82.95 ريال سعودي.