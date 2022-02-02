شوف لفترة محدودة خصومات ساكو ماركت من كتالوج ساكو الأسبوعي Saco بنصف الثمن بجميع الفروع

تنزيلات حصرية ضخمة بكافة فروع ساكو ماركت المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يعد ساكو ماركت من أهم وأكبر ماركتات بيع كل ما يخص المنزل من سلع ومنتجات مختلفة، والتي منها مجموعة مميزة جداً من الآثاث الراقي الحديث بأفضل الأسعار، وخصومات مميزة أخرى على أسعار كثير من رفاعيات المنزل والكماليات، ووحدات الإضاءة، والبويات، والإلكترونيات، والمفروشات، والأدوات والأجهزة المنزلية بأفضل الأسعار، وسوف نعرض لحضراتكم اليوم أحدث خصومات ساكو ماركت على وحدات الإضاءة، كما لديهم كثير من الخصومات الأخرى سوف نعرضها لكم اليوم في مقالتنا خلال موقع ثقفني بتفاصيلها.

خصومات ساكو هايبر ماركت Saco hyper market بفروع مدن السعودية

توجد كثير من الخصومات الحصرية المميزة بجميع فروع ساكو هايبر ماركت Saco hyper market المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والتي من بينها: خصم خاص على سعر مصباح حبل المشكاة الفردانية، ومجموعة مكونة من 4 مصابيح، وخصم آخر منهم على سعر مشكاه المصباح الشكل، وخصم على سعر مصباح الطاولة الحبل، ومصباح الطاولة الحبل مع غطاء.

تنزيلات خاصة مميزة من عروض ساكو ماركت الأسبوعية Saco Ksa

نستكمل معكم تقديم باقي خصومات ساكو ماركت الأسبوعية على وحدات الإضاءة ومكاتب الكمبيوتر، وغيرهم، ومنهم: خصم مميز على سعر المصباح الأرضي الحبل مع بغطاء قماش، وغيره على سعر مصباح طاولة حبل مع غطاء قماش طويل أو قصير، وتخفيض آخر منهم على سعر المصباح الأرضي الأقصى 40 واط مع قائم ثلاثي من الخيزران، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار المصباح الأرضي المعدني أقصى واط 40 مع مفتاح قدم.

تخفيضات خاصة من الهايبر ماركت المميز Saco market بالسعودية اليوم

تتوفر كثير من الخصومات المميزة الأخرى على أسعار كثير من السلع المميزة الأنيقة، ومن بينهم: خصم مميز على سعر مكاتب الكمبيوتر بألوانها المختلفة، منها: الأبيض، والأسود، وخشبي اللون بتوفير من 100 ريال سعودي، و50 ريال سعودي، و170 ريال سعودي، و200 ريال سعودي، وخصم مميز 200 ريال سعودي على سعر طاولة الكمبيوتر الدائرية على شكل نصف دائرة أنيقة، وغيرهم العديد من التخفيضات.