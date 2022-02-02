شوف أقوي العروض الأسبوعية من العثيم أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1 مجاناً

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عمر شويل - جدة أقوي العروض الأسبوعية من العثيم أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1 مجاناً - ثقفني
أسواق العثيم تقدم أقوى مجلة أسبوعية حصرية بها أفضل العروض المميزة على جميع المعروضات، كما عودت جميع عملائها على تقديم كل ما هو جديد بجميع أقسامها، أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل واحدة مجاناً أستمتعوا بأضخم العروض المميزة، أستمتعوا بشراء أجدد صفقات العثيم يبدأ العرض من 2 فبراير 2022 إلى 8 فبراير أو حتى نفاذ الكمية بجميع فروع العثيم.
أقوي العروض الأسبوعية من العثيم أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1 مجاناً
- أشتري 3 حبات تونة جولدن برايز بزيت بوزن 185، 2+1 مجاناً بسعر 11.90 ريال سعودي بدلاً 17.85 ريال سعودي.
- 5 حبات من ساديا 4+1 مجاناً جاج مجمد وزن الحبه الواحدة 1100 جرام سعر 67.80 ريال سعودي بدلاً من 48.75 ريال سعودي.
- أشتري 2 كيس أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي 5 كيلو 1+1 سعر العرض 40.95 ريال سعودي بدلاً من 81.90 ريال سعودي.
- 2 حفائط بامرز كلوت ليلية 40 حبة 1+1 سعر الحفاضة 87.00 ريال سعودي بدلاً من 174.00 ريال سعودي.
- رابطة زيت عافية دوار الشمس 2 حبة × 1.5 لتر + 500 مللي مجاناً بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 45.90 ريال سعودي.
- زجاجة زيت العربي للقلي وزن 2.9 لتر بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
- حبة زيت الشمس دوار الشمس 2.9 لتر سعر الحبة 31.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
- رابطة زيت عافية ذرة 2 × 1.50لتر بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال سعودي.
- زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 ملل، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال سعودي.
- زيت زيتون عافية أكسترا 2 لتر بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي.
- علبة شاي ليبتون أكياس 150 كيس سعر الحبة 21.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال سعودي.
- شاي ليبتون فرط 400 جم بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي.
- شاي بريك بوند أكياس 100 كيس بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال سعودي.
- كيلو كاجو مالح بسعر 68.00 ريال سعودي.
- كيلو قهوة برية عربي بسعر 42.50 ريال سعودي.
- كمون مطحون سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي.
- عبوة هيل زدني 250 جرام بسعر 33.95 ريال سعودي.
- علبة بوب كورن دجاج أمريكانا وزن 400 جرام سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.
- مسحب دجاج أمريكانا عادي وزن 750 جرام سعر الحبة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95 ريال سعودي.
- كباب بقرى بالخطة التركية أمريكانا 600 جرام سعر الحبة 15.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95
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