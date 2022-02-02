شوف أقوي العروض الأسبوعية من العثيم أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1 مجاناً

أسواق العثيم تقدم أقوى مجلة أسبوعية حصرية بها أفضل العروض المميزة على جميع المعروضات، كما عودت جميع عملائها على تقديم كل ما هو جديد بجميع أقسامها، أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل واحدة مجاناً أستمتعوا بأضخم العروض المميزة، أستمتعوا بشراء أجدد صفقات العثيم يبدأ العرض من 2 فبراير 2022 إلى 8 فبراير أو حتى نفاذ الكمية بجميع فروع العثيم.

أقوي العروض الأسبوعية من العثيم أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1 مجاناً

أشتري 3 حبات تونة جولدن برايز بزيت بوزن 185، 2+1 مجاناً بسعر 11.90 ريال سعودي بدلاً 17.85 ريال سعودي.

5 حبات من ساديا 4+1 مجاناً جاج مجمد وزن الحبه الواحدة 1100 جرام سعر 67.80 ريال سعودي بدلاً من 48.75 ريال سعودي.

أشتري 2 كيس أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي 5 كيلو 1+1 سعر العرض 40.95 ريال سعودي بدلاً من 81.90 ريال سعودي.

2 حفائط بامرز كلوت ليلية 40 حبة 1+1 سعر الحفاضة 87.00 ريال سعودي بدلاً من 174.00 ريال سعودي.

رابطة زيت عافية دوار الشمس 2 حبة × 1.5 لتر + 500 مللي مجاناً بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 45.90 ريال سعودي.

زجاجة زيت العربي للقلي وزن 2.9 لتر بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

حبة زيت الشمس دوار الشمس 2.9 لتر سعر الحبة 31.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

رابطة زيت عافية ذرة 2 × 1.50لتر بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 ملل، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية أكسترا 2 لتر بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي.

علبة شاي ليبتون أكياس 150 كيس سعر الحبة 21.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال سعودي.

شاي ليبتون فرط 400 جم بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي.

شاي بريك بوند أكياس 100 كيس بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال سعودي.

كيلو كاجو مالح بسعر 68.00 ريال سعودي.

كيلو قهوة برية عربي بسعر 42.50 ريال سعودي.

كمون مطحون سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي.

عبوة هيل زدني 250 جرام بسعر 33.95 ريال سعودي.