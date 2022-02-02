شوف بالصور مجلة عروض بندة وهايبر بنده اشترى واحدة و الثانية مجاناً

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عمر شويل - جدة طرحت بنده وهايبر بنده واحد من أهم عروضها الترويجية، والذي يأتي تحت عنوان اشترى واحدة واحصل على الثانية مجاناً، فيما يعني حصول المشتري على أجود المنتجات بأسعار مخفضة للغاية، حيث يمكن للمشترى الحصول على السلعة أو المنتجة، عند قيامه بشراء واحده سيحصل على الثانية مجاناً، وتتضمن مجلة العروض مختلف احتياجات المواطن والأسرة السعودية من سلع غذائية وسلع استهلاكية وأجهزة كهربائية وجوالات وغيرها من السلع والمنتجات.

بالصور مجلة عروض بندة وهايبر بنده اشترى واحدة و الثانية مجاناً:-

أطلقت هايبر بنده وبنده عرضها الترويجي الجديد اعتباراً من أول رجب وحتى يوم 7 رجب 1443، وقد راعت هايبر بنده في العروض المطروحة، أن تكون معبرة عن احتياجات المواطن والأسرة السعودية من مختلف أنواع السلع والمنتجات، وفى ذات الوقت الاستمتاع بالتوفير والتخفيضات التي تم فرضها على سعر السلعة، ويمكن التعرف على العروض الموجودة في العرض الجديد من خلال مجلة عروض بنده وهايبر بنده كما يلي:-

ويجب على الأسرة التي تريد شراء احتياجاتها من مختلف أنواع السلع والمنتجات والتي يتم طرحها بشكل دوري سواء كان ذلك أسبوعياً أو شهرياً، أو بسبب مناسبة دينية أو وطنيه، أن تقوم بإتباع التعليمات التالية حتي يمكنهم الاستمتاع بكافة السلع والمنتجات الموجودة في العرض المطروح وذلك كما يلي:-

* أولا أن السلع والمنتجات الموجودة في العرض لم يتم تنزيلها بشكل عشوائي داخل الفروع، بل هي تعبر فعلياً عن احتياجات المواطن والأسرة في المملكة العربية السعودية، فالسلع والمنتجات التي يتم توفيرها في العرض الهدف منها هو توفير احتياجات المستهلك من مختلف أنواع السلع من أجود الصناعات وأرخص الأسعار.

* ثانياً يجب أن يتم تصفح مجلة العروض السابقة بشكل جاد من أجل التعرف على السلع والمنتجات التي تم طرحها في العرض.

* بعد أن يتم معرفة السلع والمنتجات المطروحة في العرض، يقوم المشتري بالتأشير على احتياجاته في مجلة العروض، وتدوينها في ورقة خارجية، ويتم كتابة السلعة أو المنتج وأيضاً سعر هذه السلع المراد شراؤها، مع ملاحظة مقارنة السعر الموجود في العرض بالسعر الموجود في الأسواق الخارجية، واتخاذ القرار المناسب للشراء بناءً على ذلك.

وأخيراً فإنه يجب عليك عزيزي المشتري أن تدون ملاحظاتك في الأسفل إذا ما أردت الاستفسار عن أي شيء في العرض الأخير.

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