شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلى 50% علي مجموعة متميزة من المنتجات

عروض بنده الأسبوعية، سوق بنده يكون متواجد ومتوفر به كل المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت من المنتجات الغذائية والغير غذائية أيضًا مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فمن الممكن أن يتم الطرح والعرض لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون بالشكل اليومي أو الأسبوعي التي يعرضها الهايبر إلى كل زبائن هايبر بنده.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده من الأسواق التي تم بنائها وتشييدها سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة المتواجدة بالمملكة، وكذلك صار الهايبر من الأسواق المالية والمركزية والتجارية، وهذا لبيع جميع المنتجات والمستحضرات التي يريدها ويسأل عنها كل مقيم في السعودية، إلى أن يقوم السوق بتوفير الكثير من المستحضرات والمستلزمات سواء كانت الغذائية أو الغير غذائية حتى صار سوق بنده من أكبر الشركات الشهيرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من البطاطس للقلي من النوع هاش براونز يكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم كيلو جرام من أكواز الذرة عددها 4 يكون سعرها 11.95 بدلًا من 4.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية اثنان حبة من نقانق الدجاج من النوع دو مقدار 400 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية الغنم المفروم من النوع داري مقدار 400 جرام مقدار 2 حبة يكون سعرها 11.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

تنزيلات بنده الشهرية اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية من النوع داري يكون سعرها 44.95 بدلًا من 55.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 10 * 900 جرام من الدجاج المجمد من النوع ساديا يكون سعرها 130.95 بدلًا من 147.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية قوانص الدجاج مقدار 450 جرام يكون بسعر 4.50 بدلًا من 4.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية