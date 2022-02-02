نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية لكل شخص يرد التميز عروض مميزة علي الهواتف الذكية في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تختص في البيع لجميع الإلكترونيات التي تقوم بتوفيرها شركة اكسترا بسعر قوي ورائع مناسبًا مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على كافة ما يرغبون به ويحتاجونه أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضًا المنزلية، حيث أن الشركة تكون مساهمة استطاعت الدخول إلى السوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية، وذلك قد حدث في نهاية شهر ديسمبر من عام 2018.
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عروض اكسترا الأسبوعية
تكون شركة من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في أن تعرض وتقدم أقوى وأروع الخصومات مع أكبر العروض التي تكون متميزة بها شركة اكسترا، حيث أن تلك الشركة قد قامت بعرض وتقديم أكبر الخصومات المصاحبة للعروض القوية والرائعة عن طريق شركة اكسترا حتى يتم تواجدها بسعر يتناسب ويتوافق مع كل شخص ومواطن مقيم في المملكة، وأيضًا فإن تلك الشركة تختص لبيع كافة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية عن طريق التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع سامسونج جالاكس إس 20 اف آي 5 جي يكون بسعر 1899 بدلًا من 2999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 21 بلس 5 جي يكون بسعر 3099 بدلًا من 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات اكسترا اليومية هاتف من النوع سامسونج جالاكسي زاد فولد 2 يكون 5 جي سعة 256 جيجابايت 12 جي يكون سعره 5499 بدلًا من 7999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا الشهرية الثلاجة من النوع كلاس برو حجم 12 قدم المانعة للتجمد باللون الأبيض سعرها يكون 1499 بدلًا من 2299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية سعر غسالة الصحون من النوع ميديا مع 12 خانة للتخزين و 7 برامج باللون الفضي يكون 1329 بدلًا من 1799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض اكسترا الشهرية مكواة البخار العمودية من النوع فيليبس 2000 واط مع 5 إعدادات للبخار باللون البنفسجي سعره يكون 599 بدلًا من 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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