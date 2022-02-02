شوف عروض اكسترا الأسبوعية لكل شخص يرد التميز عروض مميزة علي الهواتف الذكية

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تختص في البيع لجميع الإلكترونيات التي تقوم بتوفيرها شركة اكسترا بسعر قوي ورائع مناسبًا مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على كافة ما يرغبون به ويحتاجونه أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضًا المنزلية، حيث أن الشركة تكون مساهمة استطاعت الدخول إلى السوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية، وذلك قد حدث في نهاية شهر ديسمبر من عام 2018.

عروض اكسترا الأسبوعية لفترة محدودة تمتع بخصم 60% تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في أن تعرض وتقدم أقوى وأروع الخصومات مع أكبر العروض التي تكون متميزة بها شركة اكسترا، حيث أن تلك الشركة قد قامت بعرض وتقديم أكبر الخصومات المصاحبة للعروض القوية والرائعة عن طريق شركة اكسترا حتى يتم تواجدها بسعر يتناسب ويتوافق مع كل شخص ومواطن مقيم في المملكة، وأيضًا فإن تلك الشركة تختص لبيع كافة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية عن طريق التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع سامسونج جالاكس إس 20 اف آي 5 جي يكون بسعر 1899 بدلًا من 2999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 21 بلس 5 جي يكون بسعر 3099 بدلًا من 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا اليومية هاتف من النوع سامسونج جالاكسي زاد فولد 2 يكون 5 جي سعة 256 جيجابايت 12 جي يكون سعره 5499 بدلًا من 7999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا الأسبوعية