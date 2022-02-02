نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 62% على الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده حتى نهاية نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات 62% على الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده حتى نهاية نوفمبر، يتوفر ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر باللون الأسود بسعر 95 ريال بدلاً من 125 ريال خصم 24%، يتوفر خلاط يدوي كي أون سعة 800 وات بسعر 105 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 38%، يتوفر خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 37%، يتوفر طاهية أرز سنكور بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 24% ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات 62% على الأجهزة الكهربائية

يتوفر طاهية هالوجين أي تي سي بسعر 179 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 55%، يتوفر عصارة مولينكس بسعر 109 ريال بدلاً من 119 ريال خصم، تتوفر غلاية فيليبس بسعر 169 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 19%، يتوفر قلاية بدون زيت فيليبس سعة 800 جرام بسعر 299 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 62%، تتوفر عروض هايبر بنده على الشاشات والتي تتضمن توصيل وتركيب مجاني حيث يتوفر تلفزيون إمبكس سمارت يعمل بتقنية 4K حجم 58 بوصة، بسعر 1569 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 32%، يتوفر تلفزيون تي سي ال سمارت يعمل بتقنية 4k أندرويد 65 بوصة بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 20%.

عروض هايبر بنده على الشاشات

يتوفر تلفزيون تي سي ال سمارت يعمل بتقنية 4k أندرويد 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 3099 ريال خصم 39%، يتوفر تلفزيون دورا 50 بوصة ال اي دي يعمل بتقنية 4k بسعر 1399 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 37%، يتوفر سكاي وورث 42 بوصة سمارت اندرويد بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض بنده على الشاشات توشيبا تليفزيون ال اي دي 32 بوصة HD بسعر 799 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 28%، يتوفر سكاي وورث تلفزيون 70 بوصة بسعر 3099 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 31%.

عروض هايبر بنده حتى نهاية نوفمبر

يتوفر ترمس لون ذهبي شاها سعة 3 لتر بسعر 144 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 24%، يتوفر قطاعة سنكور بسعر 109 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 16%، يتوفر قطاعة مولينكس بسعر 219 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده تخفيضات على الأجهزة الكهربائية قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال 26%، سعة 9 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 135 ريال خصم 27%، سعة 11 لتر بسعر 125 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 26%.

عروض هايبر بنده على الجوالات

يتوفر لينوفو كي 13 نوت تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم، يتوفر فيفو واي 53 اس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر شاومي ريدمي نوت 10 اس سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16% ضمن عروض هايبر بنده على الجوالات.