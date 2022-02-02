شوف عروض جرير اليوم على الشاشات والجوال والأجهزة تصل ل 65% ولمدة 3 أيام فقط

عروض جرير اليوم، تكون مكتبة جرير من المكاتب الشهيرة والكبيرة التي تتواجد بالسوق المركزي والمالي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المكتبة تعمل على توفير كل الاحتياجات التي يريدها ويرغب بها كل العملاء المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، كما يتواجد بها أيضًا كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل الطلاب بالمدارس والمكاتب، حيث أن هذه المكتبة تكون متواجد فيها كل الألعاب التي يريدها كل مقيم بالسعودية والأجهزة المنزلية والأثاث المكتبي والأجهزة الإلكترونية.

عروض جرير اليوم ولمدة 10 أيام خصومات وتخفيضات تصل ل 70%

عروض جرير السعودية

خصومات مكتبة جرير تعد من ضمن المكاتب التي تقوم بعرض وتقديم أكبر وأقوى الخصومات مع أروع العروض المذهلة، كما أن تلك المكتبة تختص لبيع كافة المنتجات والسلع التي يرغب بها ويريدها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون بمناسبة نهاية عام قديم وهو 2021 وبدأ سنة ثانية حديثة وهي 2022، حيث أن هذه الخصومات والعروض التي يتم تقديمها وعرضها من خلال مكتبة جرير تتوافر بسعر رائع وقليل يناسب كل مواطن في السعودية.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات جرير على هاتف من النوع آبل آيفون 13 ماكس حجم 512 جيجا بايت من الجيل الخامس الجرافيتي سعرها يكون 6699 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف من النوع هواوي واي 5 بسعة 32 جيجا بايت 2 جي رام من الجيل الرابع باللون النعناعي يكون بسعر 399 ريال سعودي.

سعر الكتاب بيتي حياتي يكون 105 ريال سعودي.

كتاب يسمى المطبخ اللين يكون بسعر 195 ريال سعودي.

سعر كتاب فن الطبخ الفلسطيني يكون 69 ريال سعودي.

السبورة السوداء الطبيعية 1.97 بوصة يكون بسعر 53 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم