نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وخصومات هائلة تصل ل 50 ٪ في هايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات في المقال التالي
تخفيضات هائلة وخصومات تصل ل 50 ٪ بداخل هايبر بنده بالسعودية فهو يعد أضخم هايبر ماركت وتتوافر به كل ما يحتاجه أفراد المجتمع من سلع ومنتجات ضروريه غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعنايه الشخصية وكثيراً من المنتجات الأخري وبالإضافة إلى الأسعار المتفاوتة لتناسب كل الفئات، ويتميز ايضاً بوجود العديد من الفروع له بداخل السعودية وأيضا العديد من الدول العربية.
ويسعي دائما للحفاظ على شعبيته وتاريخه العريق من خلال بذل مجهودات والسعي من أجل إرضاء جميع العملاء من خلال العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة على جميع المستلزمات الضرورية لهم وتتوافر التخفيضات في كل الفروع في نفس الوقت ليسهل على عملاءه الحصول على العرض المناسب في أي وقت من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع هايبر ماركت بنده بالسعودية واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض وتخفيضات هايبر بنده بالسعودية :
يتواجد بداخل العرض الأسبوعي كل ما يلزم البيت والأسرة من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعناية الشخصية وأدوات المطبخ ومفروشات والكثير من المنتجات الأخري الضرورية والأساسيىة لكل عملاءه وبخصومات هائلة ومتاح العرض بكل فروع هايبر بنده.
عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية:
- يوجد بالعرض صدور دجاج مقدمة من شركة ساديا وزن الكيس (2.5 كيلو)، السعر قبل العرض 79.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 62.95 ريال سعودي.
- متواجد أيضاً قوانص دجاج/أكباد دجاج العبوة (450 جرام)، إنتاج شركة ساديا سعرها قبل العرض 4.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4.50 ريال سعودي، وتلك الكبد والقوانص تدخل في العديد من الأكلات مثل الأرز المعمر.
- متاح الأن بداخل العرض بامية زيرو الكيس (400 جرام)، لعمل أشهى طاحن بانية باللحم سعر الكيس قبل العرض 10.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.50 ريال سعودي انتاج شركة ساديا.
- يوجد بالعرض بازيلاء خضراء/ذرة حلوة/فاصوليا خضراء مقطعة/خضار مشكل مع ذرة، إنتاج شركة ساديا وزن الكيس (900 جرام) السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.50 ريال سعودي.
- متوفر ايضاً بداخل العرض ومن إنتاج شركة ساديا دجاج مجمد (900 جرام) سعر الواحده بالعرض 13.50 ريال سعودي، وأيضاً متاح بالكرتون (10×900Kg)وسعرها بداخل العرض 130.95 ريال سعودي.
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