شوف أقوى التخفيضات من العثيم مول على التجهيزات المنزلية othaim mall

مع بداية شهر فبراير حان موعد العروض الأسبوعية الجديدة من العثيم مول على مرات السلع. وقد اخترنا لكم من بروشور العروض أهم التخفيضات المتوفرة هذا الأسبوع داخل أسواق العثيم على التجهيزات المنزلية من الإلكترونيات وأدوات الطهي وأجهزة الطبخ المختلفة. كما توجد خصومات خاصة على أصناف مختارة من الملابس للكبار والأطفال. ومن بين المعروضات القلايات الكهربية، محضرات الطعام، فضلا عن بعض أنواع الشاشات الذكية والجوالات من مختلف العلامات التجارية.

عروض العثيم مول

إذا كنت تفكر في إقتناء قلاية صحية لقلي البطاطس واللدواجن وغيرها بطرق صحية فإن قلاية السيف ذات سعة التسع لترات الخيار المناسب، حيث تتوفر بسعر مخفض داخل أسواق عبد الله العثيم مقابل 369 ريال فقط للحبة.

قدر الضغط من الابتكارات التي غيرت حياة الكثيرين بتحضير الأكلات في أسرع وقت ممكن بكفاءة وفاعلية كبيرة، اشتري قدر ضغط السيف الكهربائي سعة 8 لترات مقابل 325 ريال للحبة.

تساعدك محضرة الطعام اي تي سي متعددة الاستخدامات في تحضير الأكلات المختلفة بكل أريحية، تستطيع الحصول عليها مقابل 189 ريال فقط من العثيم مول.

اقتني خبازة السيف الكهربائية بسعر 199 ريال سعودي للحبة.

احصل على ميكروويف أرو سعة 20 لتر بسعر 219 ريال.

خلاط هومر مع مطحنة 2 × 1.15 لتر سعر الحبة 79 ريال.

غلاية ماء كوولين زجاج سعة 1.7 لتر سعر الحبة 65 ريال.

احصل على غلاية شاي جيباس الكهربائية مقابل 55 ريال.

مكنسة جي في سي برميل قوة 1800 وات بسعر 159 ريال سعودي.

عروض العثيم

شاشة إمبيكس ال أي دي سمارت مقاس 32 بوصة مقابل 549 ريال.

احصل على شاشة أرو ال أي دي سمارت 65 بوصة سعر الحبة 1879 ريال.

اشتري شاشة أرو ال أي دي سمارت مقاس 55 بوصة مقاس 1449 ريال.

احصل على شاشة أرو ال أي دي مقاس 32 بوصة بسعر 449 ريال.

احصل على تابلت لينوفو ام 7 مقابل 409 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس 2 × 1 سعر الحبة 155 ريال.

جوال اي تي ال 9200 بسعر 99 ريال للحبة.

أسواق العثيم

قدر ضغط السيف سعة 7 لترات بسعر 94 ريال للحبة، بينما سعة 9 لترات مقابل 109 ريال.

مقلاة هوم واي بغطاء مقاس مقاسين مختلفين بسعر 38 ريال و45 ريال.

طقم طبخ هوم أواي مكون من ثماني قطع بسعر 125 ريال للطقم كاملاً.

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