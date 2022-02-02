شوف أقوى عروض العثيم تحت شعار اشتر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة واحصل على الأخر مجاني لا تفوت العرض ALOthaim

عروض العثيم الجديدة على مختلف الأجهزة الرائعة بتخفيضات مذهلة لا تفوتها. حيث يقدم مول العثيم لكل عملائه كل ما يحتاجون إليه سواء سلع غذائية أو مستحضرات تجميل أو أجهزة إلكترونية أو كهربائية وغيرها الكثير بأسعار وعروض مميزة. كل هذا وأكث مقدم في مجلة العثيم الجديدة لهذا الأسبوع تحت شعر اشتر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة واحصل على الأخر مجاني في جميع متاجر العثيم لا تفوت العرض.

أقوى عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية بأسعار مميزة

اشتري شاشة ال اي دي سمارت من امبيكس، تلفزيون ذكي، بشاشة مقاسها 32 بوصة، يتميز بدرجة وضوح عالية الجودة اتش دي. مقابل 549 ريال سعودي فقط.

لمحبي الشاشات الكبيرة نقدم لكم شاشة ار ال دي سمارت، تلفزيون ذكي بمقاس 65 بوصة، بدرجة وضوح عالية الجودة فل اتش دي 1080 و 4K. كما أن الشاشة مزودة بواي فاي، ومنفذ يو اس بي. فقط بسعر 1879 ريال سعودي.

اشتري جوال سامسونج أي 32، يعمل بنظام أندرويد، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وشبكة 5G. أما بالنسبة لسعة الرامات فهي 4 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية سعتها 128 جيجا بايت. بالإضافة لذلك فهو مزود بأربع كاميرات خلفية بدقة 2+5+8+48 ميجا بكسل، وحجم الشاشة هو 6.5 بوصة. بسعر 999 ريال سعودي.

تخفيضات الأجهزة الكهربائية القوية من مول العثيم

اشتري قلاية السيف الصحية للطعام، سعتها 9 لتر، بسعر 369 ريال سعودي.

احصل على محضر طعام أي تي سي متعدد الاستخدامات، وضمان لمدة سنتين، بسعر 189 ريال سعودي.

استمتع مع مكنسة جي في سي برميل، تعمل بقوة 1800 وات، احصل عليها بسعر مميز 159 ريال سعودي.

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