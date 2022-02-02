شوف عروض العثيم اشتر حبة واحصل على الثانية مجاناً

عروض العثيم هذا الأسبوع تبدأ من اليوم الأربعاء 2 فبراير وتستمر حتى يوم الثلاثاء. يوفر المول المئات من العروض على السلع الغذائية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضراوات. بالإضافة إلى الخصومات على المخبوزات، الأغذية المعبأة، الحلويات، ومنتجات العناية الشخصية وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى التي لا غنى عنها في أي منزل. تسمح أسواق العثيم للعميل بالحصول على حبة مجاناً عند شراء حبة، أو اثنين، أو ثلاثة أو أربع حبات من بعض السلع المختارة. وفيما يلي نبذة عن بعض المنتجات المعروضة في بروشور عروض العثيم هذا الأسبوع.

عروض العثيم

ضمن تخفيضات العثيم هذا الأسبوع احصل على أربع حبات من شابورة فيكتو بر شرائح وزن الكيس 375 جرام بسعر ثلاثة فقط أي مقابل 17.25 ريال بدلاً من 23 ريال.

اشتري 2 حبة واحصل على الثالثة مجاناً من حلاوة طحينية هالي سادة وزن 500 جرام مقابل 25.5 ريال بدلاً من 38.25 ريال.

عرض خاص من العثيم اشتر ثلاث حبات من حليب مان مكثف محلى وزن 397 جرام بسعر حبتنا فقط 13.90 ريال بدلاً من 20.85 ريال.

احصل على حبة مجانية من قشطة هالي وزن 95 جرام عند شراء حبتين ليكون المجموع ثلاث حبات بسعر 6.5 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

عسل بورام طبيعي عبوة ضغاطة وزن 500 جرام سعر العبوة 15.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

برطمان عسل هالي صافي وزن 500 جرام سعر الحبة 11.5 ريال بدلاً من 16.25 ريال.

كاكاو باتو بودرة وزن 227 جرام سعر الحبة 20.95 ريال.

العثيم مول

اشتري ثلاث حبات من بازليا خضراء هورتكس مع جزر وزن الكيس 400 جرام بسعر 14.25 ريال بدلاً من 19 ريال واحصل على الحبة الرابعة مجاناً.

احصل على ثلاث حبات بزاليا لاتينا مجمدة وزن 400 جرام بسعر حبتين فقط 11 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

ثلاث حبات من فاصوليا هالي البيضاء وزن 400 جرام بسعر حبتين فقط 5.90 ريال بدلاً من 8.85 ريال.

لمحبي الكاسترد اشتري حبتان واحصل على الثالثة مجاناً من كاسترد هالي بودرة وزن 450 جرام مقابل 11.5 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

أسواق العثيم