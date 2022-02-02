شوف خصومات بنده الشهرية 60% خصم لمدة 24 ساعة اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده الشهرية، تكون شركة بنده من أكبر الأسواق والشركات المتميزة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر متواجد ومتوفر فيه كل المستلزمات والسلع الغذائية والغير غذائية أيضًا التي يطلبها ويريدها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يعمل على منح وتقديم أصناف متعددة متواجدة بجودة رائعة ومتميزة يطلبها كل مواطن في السعودية إلى أن يتم توفرها بسعر قليل ويناسب كل فرد في السعودية.

عروض بنده الأسبوعية خصم 50% علي كل المنتجات لفترة محدودة

خصومات بنده الشهرية

شركة بنده تعد من ضمن الشركات الحريصة لتقديم وعرض أقوى وأكبر الخصومات التي تصاحب أروع العروض الكبيرة للغاية، فمن الممكن التقديم والطرح لتلك العروض والخصومات سواء كانت بشكل أسبوعي أو يومي، كما أن هذه الشركة قد استحوذت ونالت على عدة توزيعات أساسية عددها يكون أربعة متواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تتضمن الشركة على ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة ومنتج غذائية وغير غذائي.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده الأسبوعية 3 * 340 جرام من فرانك الدجاج من النوع امريكانا عدد اثنان قطعة يكون بسعر 16.95 بدلًا من 25.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 400 جرام من مقليات الدجاج الكبير يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 500 جرام من رقائق فروستيز كلوقز يكون بسعر 21.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

عروض بنده الشهرية رقائق القمح بطعم الشوكولاتة شوكابيك من النوع نستله يكون بسعر 18.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية رقائق الشوفان بالشوكولاته من النوع نستله فيتنس مقدر 450 جرام يكون بسعر 20.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية كيلو جرام من الشوفان نوعه كويكر يكون بسعر 11.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية لبن مرحلة لنمو الأطفال من النوع نيدو + 3 مقدار 1800 جرام يكون بسعر 79.95 بدلًا من 102.25 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية