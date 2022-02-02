شوف تخفيضات العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية اشتري 3+1 مجانا

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عمر شويل - جدة العثيم السعودية يعتبر أكثر المتاجر المشهورة داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يحرص العثيم على تقديم أفضل الخصومات الهائلة والعروض المميزة على كثير من منتجاته، مما يجعله ينال أعجال معظم سكان السعودية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال خصومات 60% في العثيم السعودية اليوم على كافة السلع.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

فإذا كنتم تريدون أن تذهبوا إلى متاجر كبيرة، لكي تحصلوا منها على جميع أغراضكم المنزلية، فلا تجدون أفضل من العثيم، لأنه يقدم تخفيضات على الكوكا كولا التي لا تحتوي على السكر ونسكافيه من كلاسيك، وعصير برتقال من سن توب وقهوة بندق شراب من مستر براون، وعصير أناناس و وشاي أخضر أكياس بالنعناع، قهوة بنكهة الهيل من النجار و عصير مانجا ونسكافيه من آرابيانا، وشراب بربيكان سن توب، وملفوف أبيض و عصير توت، وثوم وطماطم شيري، وليمون وكرواسون بحشوة الجبن البيضاء، و وكيك بنكهة اللوز من بلاك فورست، وفول سوداني و كيك البرتقال من بلاك فورست، وبقلاوة بنكهة جوز الهند و وتفاح أخضر.

تحتوي العروض على دجاج مجمد من دو وحليب بودر من المراعي، وأرز بسمتي من أبو كاس، زيت عباد الشمس من نور وجبن كريمي من مراعي، وصابون تايد ولوز مدخن، وعدي ولوز نيئ وقهوة من عربي، حب عباد الشمس بنكهة الليمون، وسميد خشن وبهارات برياني من مجدي، وزعفران من مجدي وبرطمان هيل من زينا، وبهارات سمك من مجدي، وقرفة عيدان، وزيتون أسود من كوبوليفا، وزيتون شرائح أخضر وأسود من كوبوليفا، زيتون أخضر محشي من كوبوليفا، وزعتر من داري ولبنة من بريزيدن، وكريمة للطبخ من بريزيدن، جبن كريمي من بريزيدن، وجبن فيتا من بريزيدن، وبطاطس من لامب وستون.

تخفيضات أسواق العثيم

بانيه من حلواني وشراب مانجو من سفوري و ومكرونة من تريفا، دجاج استربس عادي، وزيت عباد الشمس من هالي، وكاتشب من العلالي، وحليب من فيكتو، وشراب بنكهة البرتقال من فروتي، وشوكولاتة بنكهة البندق من أرملا، وكاجو نيئ، وهيل ناعم، زيت من الكانولا، وتونا وزيت ذرة من ذهبية، وفاصوليا بيضاء.