طريقة عمل الكيكه اليابانية بطريقة مبتكرة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكه اليابانية بطريقة لذيذة وشهية، تعتبر الكيكه من أفضل الحلويات التي يفضل تفضل الكثير من الأمهات تجهيزها فى المنزل ولا تحتاج الكثير من الوقت أول موجود أو المكونات وتعمل طول الوقت لتجهيز أشهى الحلويات المختلفة والمتنوعة حتى تتمكن من تقديم لعائلتها، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة اليابانية بطريقه شهية ولذيذة بالمكونات والخطوات المطلوب.

عمل الكيكه اليابانية

المكونات، كوب من الجبنة الكريمى سبع ملاعق من الحليب أو ربع ملعقة من الزبدة ست بيضات كبيرة ملعقة ونصف من عصير الليمون نصف كوب من السكر الخشن ملعقتين من الفانيليا ملعقة ونصف من عصير الليمون وربع كوب من دقيق الكيك وملعقة ونصف من النشا ونصف ملعقة من الملح وملعقة من الكريمة.

طريقة تجهيز الكيكة اليابانية

نبدأ أولا بتجهيز قالب الكيك وإضافة فيه القليل من السمنة ثم يتم وضع قطعة من الفويل داخل الصينية حتى يتم عمل حمام مائي للكيك بعد ذلك يتم إذابة الجبنة الكريمي مع الزبدة والحليب من خلال استخدام الميكروويف لمدة دقيقتين.

في الخطوة التالية يتم تقليب صفار البيض مع الليمون وإضافة الفانيليا ونصف كميه السكر بعد ذلك يتم وضعها على الوعاء ثم نقوم بإضافة دقيق الكيك والنشاء والملح ثم أضافه الجبنة الكريمة وتقلب المكونات الجافة مع بعضها حتى تصبح متجانس وتترك جانباً.

بعد ذلك نبدأ بتجهيز الخلاط الكهربائي وإضافة بياض البيض وتقليبه جيداً ويمكن استخدام المضرب اليدوي بعد ذلك نقوم بإضافة السكر تدريجيا وتقلب المكونات مع بعضها حتى يزداد حجمها ثم يتم أخذ ثلث ملعقة من خليط الجبنة الكريمي حتى يتم فك هذا الخليط.

بعد ذلك يتم وضع خليط الكيك داخل القالب ثم يتم وضعها في الفرن ويتم عمل حمام مائي لمنتصف حواف قالب الكيك ثم يتم خبز الكيك لمدة 18 دقيقة ويتم تقليل درجة الحرارة في الدقيقة 12 على إلى 160 ثم يتم غلق الفرن يتم فتح باب الفرن لمدة 30 دقيقة بعد ذلك يتم تقديم الكيك.