تنظيف الطاسة المحروقة حرق وسواد السنين هيروح في دقائق وبدون حك أو مجهود

يعانون الكثير من اتساخ الطاسات وصعوبة تنظيفها ورجوعها بيضاء كما كانت، وهناك الكثير يبحثون عن وصفات لإزالة البقع السوداء المتواجدة على الطاسات والحلل بطريقة سريعة وغير متعبة، معنا سنقدم لكم أسهل وصفات لتنظيف الطاسات والحلل السوداء بكل سهوله.

تنظيف الطاسات والحلل



هناك الكثير من الوصفات لتنظيف الطاسات والحلل المحروقة بكل سهوله ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لتنظيف الطاسات والحلل

قشر البرتقال.

نصف كوب من مسحوق المواعين.

ملعقتان بيكربونات الصوديوم.

٢ لتر ماء.

ملعقتان خل.

خلطة تنظيف الطاسات والحلل

يوضع الماء في وعاء على النار ثم نقوم بوضع قشر البرتقال ويترك حتي الغليان، ثم نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم ومسحوق المواعين والخل ثم نقوم بوضع الطاسة والحلة بها وتترك حتي الغليان لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بطفي النار وتترك الطاسة والحلة بها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسلهم بالسلكة ويفضل أستخدام سلكه خشنة ونقوم بغسل الطاسة وعند وجود سواد نقوم بإستخدام السكينة لإزالة الأوساخ، ستلاحظ أنها تزول بسهولة ويسر ثم نقوم بغسلهم مرة اخرى بإستخدام السلكة الناعمة ومسحوق الخاص بالمواعين ستلاحظ الفرق كبير.

تنظيف الطاسات والحلل السوداء

المكونات المطلوبة:

ربع كوب خل ابيض.

نصف كوب صابون مواعين.

ليمونه.

كيس بيكنج بودر.

لتر ماء ساخنة.

كيفية تنظيف الحلل والطاسات المحروقة