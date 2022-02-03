نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو المشروبات من ستاربكس وأفضل المشروبات لدى ستاربكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو المشروبات من ستاربكس وأفضل المشروبات لدى سترباكس، ستاربكس هي سلسلة من المقاهي التي ظهرت لأول مرة في واشنطن بأمريكا عام 1971، حيث أسسها ثلاث أصدقاء مدرسين، والآن انتشر ستاربكس في عدة دول حول العالم ليصبح عدد فروعها 16226، واستطاعت توفير فرصة عمل لأكثر من 172 ألف موظف، ويقدم ستاربكس مشروبات باردة وساخنة مثل: الموكا، اسبريسو، قهوة أمريكية، شكولاته، بالإضافة إلى الحلويات والسندويتشات المختلفة، لذا نتعرف اليوم على أفضل المشروبات التي يقدمها ستاربكس وأسعار هذه المشروبات.

منيو مشروبات ستاربكس المختلفة

يقدم ستاربكس عدة مشروبات تتنوع بين الساخنة والباردة، ومن المشروبات الباردة التي يقدمها ستاربكس: كافيه لاتيه، موكا، قهوة مثلجة، وهنا نعرض أسعار هذه المشروبات:

كراميل موكا 19، 21، 23 ريال سعودي حسب الحجم.

كافيه امريكانو 13، 15، 17 ريال سعودي حسب الحجم.

اسبريسو 11، 13، 15 ريال سعودي.

دبل شوت اسبريسو 12 ريال سعودي.

شاي أخضر عادي 11، 10 ريال سعودي.

نعناع نكهة حمضية 10، 12 ريال سعودي.

قهوة مثلجة 12، 14، 16 ريال سعودي.

كافيه لاتيه مثلج 14، 16، 18 ريال سعودي.

موكا مثلجة بالشكولاتة البيضاء 16، 18، 20 ريال سعودي.

أسعار سندوتشات ستاربكس

4 فوكاشيا اجبان 27 ريال سعودي.

كرواسون جبنة 13 ريال سعودي.

تاشيبانا 24 ريال سعودي.

سندوتش دجاج بي إل تي 27 ريال سعودي.

كرواسون ديك رومي وجبنة 15 ريال سعودي.

سندوتش ديك رومي وجبنه بالخبز الأسمر 27 ريال سعودي.

أفضل مشروبات ستاربكس

يقدم ستاربكس مجموعة متنوعة من المشروبات، ولكن ليست جميعا الأفضل بالنسبة للجميع، فلكل فرد مشروبه المفضل، ومن أفضل المشروبات التي نالت على إعجاب العديد من المترددين على ستاربكس: كابتشينو شوكلت، آيس كراميل ماكياتو، آيس وايت موكا، آيس كراميل ماكياتو، آيس شيكن وايت موكا، آيس شيكن كراميل، آيس شيكن وايت موكا.