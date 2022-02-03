نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي صفقات أسواق العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي صفقات أسواق العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والكهربائية - ثقفني
- أقوي الصفقات الأسبوعية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم بعروض مبهرة تلاقي أعجاب الجميع حيث تقدم هذا الأسبوع عروض مميزة على منتجات البقالة والمعلبات وحفاضات الأطفال، وبعض من المجمدات، أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1 مجاناً، توفر داخل المجلة لحوم طازجة بأسعار رائعة، كما تقدم خصم 50% على بعض من الحلويات والتورت، متوفر بجميع فروعها بأرخص الأسعار على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، ولحاملي بطاقة أئتمان يمكن الشراء من خلالها.
أقوي صفقات العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية
- قلاية السيف صحية بعمق 9 لتر سعر الحبة 369.00 ريال.
- قدر ضغط من السيف كهربائي بسعة 8 لتر سعر القطعة 325.00 ريال.
- محضر الطعام ATC متعددة الأستخدام، 4 قطع، بسعر 189.00 ريال.
- خبازة لصناعة الخبز من السيف كهربائية بسعر 199.00 ريال.
- ميكرويف أرو 20 لتر، بسعر 219.00 ريال.
- قطاعة بصل ومفرمة فواكه من السيف، بسعر 49.00 ريال.
- صانع ومحضر طعام من جيباس 4 × 1، سعر الحبة 135.00 ريال.
- ماكينة تحضير القهوة التركي من السيف بسعر 99.00 ريال.
- دفاية كولين جدارية بريموت سعر الحبة 179.00 ريال.
- خلاط هومر مع 2 مطحنة × 1.50سعة الدور، بسعر 79.00 ريال.
- غلاية مياة من كوولين لصنع الشاي والمشروبات الساخنة، بسعر 65.00 ريال.
- غلاية كهربائية من جيباس لعمل الشاي بسعر 55.00 ريال.
- مكنسة GVC برميل سرعة 1800 وات، بسعر 159.00 ريال.
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