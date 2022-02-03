نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات من بنده في عروضها الأسبوعية وعروض مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات من بنده، قدمت أسواق بنده عروض أسبوعية جديدة انطلقت يوم الأربعاء وتستمر حتي السابع من شهر رجب 1443 حيث حملت العروض خصومات على السلع الغذائية ومنتجات بنده التي توفرها كما تحرص الأسواق على توفير خصومات وعروض كبيرة على قسم الإلكترونيات ومستلزمات المنزل فهو يعد من المنتجات المهمة التي تقدمها بنده ويقصدها الكثير من العملاء للتعرف على أحدث العروض المقدمة عليها وشراء المناسب لهم، وفي هذا المقال سنعرض لكم آخر عروض الجوالات من بنده وعروض مستلزمات المنزل الموجودة في عروضها الأسبوعية.

عروض جوالات بنده وعروض الإلكترونيات

تقدم بنده خصومات على جميع أنواع الجوالات والإلكترونيات التي توجد في العروض وجاءت كالتالي:

يمكنك الحصول على جوال سامسونج أي 52 اس بسعر 1499 ريال بدل من 1659 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 12 بسعر 575 ريال بدل من 599 ريال سعودي.

وجوال فيفواي 12 اس بسعر 479 ريال بدل من 499 ريال سعودي كما يوجد جوال فيفواي بسعر 899 ريال بدل من 999 ريال سعودي.

ويوجد جوالات شاومي ولينو فوكي وغيرها مقدم عليها خصومات على كل الأنواع.

كما توفر بنده داخل العروض تليفزيون سكاي ورث أندرويد 58 وتليفزيون سكاي ورث 42 وسامسونج جالاكسي تاب اي 8 وأبل أيباد ويوجد طابعة الكل في واحد اتش دي بسعر 139 ريال سعودي وعدد من الإلكترونيات الأخري الموجودة.

عروض مستلزمات المنزل في أسواق بنده وهايبر بنده

تشمل عروض المنزل بعض الأجهزة المنزلية ومنها مكنسة كهربائية كوليين 21 لتر و موزع مياه دورة هذا بالإضافة إلى أجهزة وأدوات المطبخ الموجودة بالعروض وبعض أنواع الكراسي المستخدمة في الرحلات أو الجلوس على الشاطئ وعدد من أطقم الأقلام الرصاص وغيرها المستخدمة في الكتابة وهناك مجموعة كبيرة من مستلزمات المنزل المتنوعة والمختلفة التي تحتاج إليها الأسرة.

وبعد الانتهاء من هذا المقال نكون قد وضحنا لكم العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بنده وهايبر بنده في المملكة داخل جميع الفروع وتستمر هذه العروض حتي نفاذ الكمية أو حتي تاريخ يوم الثلاثاء القادم لتقدم بعدها عروض أخري جديدة.