شوف عروض أسواق العثيم في الفترة من 2 فبراير وحتى 8 فبراير 2022م

عروض أسواق العثيم في الفترة من 2 فبراير وحتى 8 فبراير 2022م ، شركة أسواق العثيم هي شركة رائدة في مجال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالسعودية، وتسعى الشركة دائمًا إلى زيادة عدد فروعها لتغطية معظم مناطق المملكة، وتعمل بكل جهد لتقديم جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن السعودي بأسعار تنافسية ومتفاوتة لتناسب جميع الأذواق والمستويات، فهى تقدم مجموعة من العروض الاسبوعية التنافسية على المنتجات الغذائية والغير غذائية بمختلف الاسعار لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، ويقع المقر الرئيسي للشركة بالرياض ولها العديد من الفروع بجميع أنحاء المملكة، وقد أصبحت الشركة رائدة في تطبيق نظام جملة المستهلك والذي تم العمل به بجميع الأسواق التابعة للشركة.

مجلة عروض أسواق العثيم في الفترة من 2 فبراير وحتى 8 فبراير 2022م

في حالة رغبة المستفيدين الإطلاع على البروشور الخاص بالعروض الأسبوعية في الفترة من يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022م، الدخول على الصفحة الخاصة بالبروشور.

عروض أسواق العثيم في الفترة من 2 فبراير وحتى 8 فبراير 2022م

وفق رؤية شركة العثيم لتقديم خدمات متجددة وشاملة لجميع عملائها الكرام، فتقوم الشركة بتقديم العديد من العروض الأسبوعية، ونوضح فيما يلي بعض من أهم هذه العروض في الفترة من 2 فبراير وحتى 8 فبراير 2022م أو حتى نفاذ الكمية.

العروض الاسبوعية على المواد الغذائية

سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 48.95 ريال سعودي، اللحم محبب للكبار والصغار في أغلب البيوت السعودية، لذلك تحرص ربات البيوت بإعداده بطرق مختلفة لإحتوائه على العديد من الفوائد، فهو مصدر غني للبروتين.

بدون عظم بسعر 48.95 ريال سعودي، اللحم محبب للكبار والصغار في أغلب البيوت السعودية، لذلك تحرص ربات البيوت بإعداده بطرق مختلفة لإحتوائه على العديد من الفوائد، فهو مصدر غني للبروتين. تمر عجوة المدينة سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي، يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات اللازمة للجسم، فهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد مما يحسن من نسبة الهيموجلوبين بالدم، وايضا يستخدم في علاج حالات الإمساك فهو ملين طبيعي قوي.