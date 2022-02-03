نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغلب علي وقت الفراغ بسهولة وفرغ طاقتك وجدد نشاطك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت الفراغ والاستغلال الأمثل له ،الفراغ من أصعب الأشياء التي يعاني منها الشباب لأنه في الدرجة الأولى هو مصدر جميع العادات السيئة لدى الشباب فقد يلجئون إلي أصدقاء السوء أحيانا أو الاكتئاب أحيانا والعزلة لذلك هناك طرق جيدة ومفيدة سنطرحها لملئ هذا الفراغ والتغلب على الملل أيضا وقضاء وقت مفيد وممتع مبدئيا أنصحك بكتاب “ادرس بذكاء وليس بجهد ” من تأليف كيفن بول و هو كتاب مهم جدا للطلبة ومن يقوم بالدراسة فهو يقوم بتقديم العديد من النصائح والتوجيهات المميزة للطلبة والدارسين والتي من شأنها أن تساعدهم على الدراسة بذكاء مع بذل القليل من الجهد فالكتاب يقدم لنا قاعدة مهمة جدا وهى “الذكاء أولا ثم الجهد ثانيا.

التغلب علي الفراغ بسهولة بهذه الأفكار الإيجابية

السعي وراء تعلم كل ما هو جديد في الوقت الحالي

تعلم مجالات أخرى بعيدا عن مجالك مثل البرمجة والتصميم المونتاج لأنك ستحتاجها في المستقبل ابحث عن منصات الإنترنت عن تعلم الذاتي في مجالات مختلفة.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تعمل علي تفريغ الطاقة ، وتصفية الذهن حتي لو حركات بسيطة في المنزل أو مع أي أبليكيشن رياضي علي الموبايل لتشجيع نفسك ، فالرياضة لها فوائد لا تعد ولا تحصي ، فحاول أن تبدأ في ممارسة الرياضة إذا كنت تمارس من قبل حاول أن تزيد من مدة ممارسته للرياضة.

قضاء الوقت مع العائلة والأهل و الأقارب

حاول أن تقضي مدة أكبر مع عائلتك واقترح عليهم مشاركتك بعض الوقت والاستفادة من خبراتهم الحياتية، كما أن زيارة الأقارب والعناية بكبار السن منهم سيمدك بالطاقة الإيجابية والثقة والسعادة، ,أحيانا يزيد من فرصة حصولك علي مكانة اجتماعية جيدة وزيادة علاقاتك المفيدة.

مشاهدة الأفلام والذهاب إلي السينما

مشاهدة الأفلام تزيد من ثقافتك المعرفية وأنصحك بمشاهدة أفلام قصص الناجحين لأنها تعطيك دفعة وتحفيز للنجاح ، كما أن مشادة الأفلام تزيد من الخبرة الحياتية والاستفادة من تجارب الآخرين ، فقم باختيار الأفلام بعناية وابحث عن الأفلام المحفزة الإيجابية .

مارس هوايتك

لا تتخلي عن ممارسة هوايتك فهي تساعد علي تفريغ الطاقة ، وتصفية الذهن و المساعدة علي التفكير بطريقة إيجابية ، وإذا كنت لا تملك هواية اكتشف مواهبك حاول أن تبدأ في تجريب أي شيء مثل العزف على البيانو أو الرسم أو حتى كتابة خواطر أو أشعار حاول أن تكتشف الشيء الذي يستهويك وحاول أن تتطور تلك المهارة والموهبة.