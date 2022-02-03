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عمر شويل - جدة إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل هتكسبي منه فلوس كتير بطريقة متخترش على بالك - ثقفني
تعتاد سيدات المنازل التخلص من زيت الأكل المستعمل، لكن ما لا تعلمه الكثير من السيدات أن زيت الاكل المستعمل يعتبر كنز في المنزل، يمكنك إعادة تدوير الزيت المستعمل واستخدامه بطريقة صحيحة للحصول على منتج منزلي رخيص بدون مجهود، وللحصول على تفاصيل أكثر تابعي معنا السطور القادمة.
خلطة بزيت الآكل المستعمل
لا تتخلصي من زيت الأكل المستعمل بعد الآن؛ احضري المكونات التالية وقومي بعمل مستحضر منزلي لا غنى عنها:
- مقدار لتر ونصف لتر من زيت الأكل المستعمل المصفى جيداً.
- مقدار لتر واحد من الماء.
- كوب واحد من الصابون السائل من أي نوع.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- مقدار ربع كيلوغرام من البوتاس.
- يمكن إضافة نوع من الروائح للصابون لمنحه رائحة جميلة منعشة.
تحضير خلطة بزيت الأكل المستعمل
احضري حلة كبيرة من الألومنيوم أو الاستانلس، ثم اتبعي الخطوات التالية بدقة:
- ضعي لتر الماء في الحلة الكبيرة.
- ضيفي كمية البوتاس إلى الماء مباشرةً بدون تقليب لأنه سريع الذوبان في الماء.
- باستخدام ملعقة خشبية تأكدي من ذوبان البوتاس في الماء.
- ضيفي كمية لتر ونصف لتر من زيت الآكل المستعمل.
- قومي بتقليب المكونات بملعقة خشبية.
- استمري في تقليب المكونات حتى يتغير لونها بشكل ملحوظ وتبدأ في التماسك.
- ضيفي مقدار ملعقة كبيرة من رائحة منعشة من الروائح ( نعناع_ لافندر).
- ضعي الحلة على نار هادئة واستمري في تقليب الخليط.
- بعد أن تتأكدي من تماسك الخليط أضيفي بقية المكونات ( ملح الليمون- كربونات الصوديوم- والخل الأبيض- السكر- الصابون السائل).
- قومي بإذابة المكونات السابقة مع بعضها، ثم أضيفي لون حسب رغبتك للصابون السائل.
- لاحظي أن الصابون السائل يكون متماسك وصلب ولابد أن تضعي كمية من الماء قبل كل استخدام.
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