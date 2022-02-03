إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل هتكسبي منه فلوس كتير بطريقة متخترش على بالك

تعتاد سيدات المنازل التخلص من زيت الأكل المستعمل، لكن ما لا تعلمه الكثير من السيدات أن زيت الاكل المستعمل يعتبر كنز في المنزل، يمكنك إعادة تدوير الزيت المستعمل واستخدامه بطريقة صحيحة للحصول على منتج منزلي رخيص بدون مجهود، وللحصول على تفاصيل أكثر تابعي معنا السطور القادمة.

خلطة بزيت الآكل المستعمل

لا تتخلصي من زيت الأكل المستعمل بعد الآن؛ احضري المكونات التالية وقومي بعمل مستحضر منزلي لا غنى عنها:

مقدار لتر ونصف لتر من زيت الأكل المستعمل المصفى جيداً.

مقدار لتر واحد من الماء.

كوب واحد من الصابون السائل من أي نوع.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

مقدار ربع كيلوغرام من البوتاس.

يمكن إضافة نوع من الروائح للصابون لمنحه رائحة جميلة منعشة.

تحضير خلطة بزيت الأكل المستعمل

احضري حلة كبيرة من الألومنيوم أو الاستانلس، ثم اتبعي الخطوات التالية بدقة: