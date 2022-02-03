طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل في الفرن بأقل التكاليف المكونات وطريقة التحضير

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

يعد طاجن الدجاج بالبصل في الفرن من الوجبات التي يفضلها الجميع وذلك لأنها شهية الطعم طيبة المذاق لا يختلف على جمال طعمها أحد، ولأن الدجاج من الوجبات التي لا تحتاج إلى جهد كبير في إعدادها ولما تتميز به من رخص ثمنها، وكذلك إعدادها على شكل طواجن في الفرن يجعل الكثيرين صغارا وكبارا يقبلون على تناولها، وسنقدم فيما يلي طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبصل في الفرن.

مكونات طاجن الدجاج بالبصل

يمكنك صناعة طاجن الدجاج بالبصل في المنزل بكل سهولة بعد إحضار المكونات التالية:

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أربع أوراك من الدجاج بدون جلد.

خمس فصوص من الثوم.

أربعة حبات من البصل المقطع شرائح.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

ملح و فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبتان من الليمون.

ثلث كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب وربع من الزيتون الأخضر.

كوب من الماء.

طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبصل

بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والكمون والثوم والكركم وزيت الزيتون والبابريكا، ثم نقلبهم تقليبا جيدا بشكل مستمر، ونضع الدجاج في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ثم نضع مقلاة على النار حتى تسخن ثم نحمر قطع الدجاج المتبل من جميع الجهات ونتركه جانبا، ونضع البصل مع الزعفران في نفس المقلاة، ونستمر في التقليب حتى تمام نضج البص، ونقوم بوضع الدجاج مرة أخرى في المقلاة مع البصل على النار بعد ذلك نضع شرائح الليمون وكوب من الماء على الدجاج ثم نترك المكونات وقتا قليلا، ثم نضعها في طاجن داخل الفرن مع الزيتون الأخضر في النهاية نترك الطاجن في الفرن لمدة خمس عشرة دقيقة وحتى يصير لونه ذهبيا ثم نقدمه ساخنا.

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