شوف عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على جميع المنتجات

نسعي دائما لتقديم على ما هو جديد من العروض والتخفيضات المتوفرة في المراكز التجارية و التسويقية والتي من أهمها أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد من أضخم وأكبر مركز تسويقي لبيع المنتجات والسلع الضرورية وكل ما يخص البيت والأسرة وبأسعار مناسبة للجميع.

عروض وتخفيضات العثيم على السلع الغذائية:

متواجد بالعرض أرز أبو كأس مزة بسمتي الكيس (10كجم) بخصم يصل إلى 29٪ سعره قبل العرض 83.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض أيضاً دجاج مجمد إنتاج ساديا (10×1000جم) ويصل الخصم على الكروتونة 13٪، سعرها قبل العرض 148 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 128.95 ريال سعودي.

يصل الخصم إلى 27٪ على زيت نور دوار الشمس (2×1.5 لتر) بالإضافة إلى (500 مل) هدية مجانية سعر الربطة قبل العرض 48.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 35.95 ريال سعودي.

متواجد بداخل العرض ايضاً لحم عجل بلدي طازج بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي، وتلك اللحمة تدخل في أشهى المأكولات مثل الكبسة السعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات:

يوجد بالعرض لهذا الأسبوع شامبو عباية برسيل 2.9،لتر بالإضافة إلى 900 مل هدية مجانية، سعر الربطة كان 46.95 ريال سعودي وأصبح بداخل العرض 40.95 ريال سعودي.

متوفر سائل برسيل ثوب ابيض عود 3 لتر+هدية سعر الربطة 41.95 ريال سعودي.

متاح الأن بالعرض مطهر داك لافندر عبوة توفير 4.5 لتر، السعر كان 28.50 ريال وأصبح بالعرض 22.95 ريال سعودي، وتلك المطهر يقضي على الجراثيم بنسبة 100٪.

متواجد بالعرض صابون برسيل ازرق ضد البكتريا (6.8 كجم) السعر قبل العرض 51.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي، يقضي برسيل على أصعب البقع.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ: