نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك حوض المطبخ في ثواني وبدون مجهود بطريقة أمنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسليك حوض المطبخ في ثواني وبدون مجهود بطريقة أمنة - ثقفني
تسليك حوض المطبخ في ثواني ، ينسد الحوض من باقيا الدهون والأكل ، ومع دخول الشتاء تتجمد الدهون والعوالق في مجري الصرف للحوض ، وغي نفس الوقت لا يحبز استخدام مياه النار أو المواد الكيماوية القوية أبدا في حوض المطبخ، لأن أكتر ممرات الحوض الآن من البلاستيك وأيضا لتجنب الغازات المتصاعدة من هذه المواد الكيميائية في مطبخك.
مكونات الخليط البسيط لتسليك انسداد حوض المطبخ
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
- ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.
- كوب من الخل .
- حوالي لتر أو أكثر من الماء المغلي.
خطوات التسليك ببساطة وسهولة ونجاح
- نقوم بإخراج كل الأطباق وأواني الطبخ الموجودة في الحوض المسدود ظن للتمكن من رؤية فتحة الحوض والتعامل معها.
- إذا كان هناك الكثير من الماء العالق في الحوض علكيي إخراجه ، بإحضار كوب أو غناء و أخذ الماء وسكبه في مجاري الحمام مثلا ، أو من الممكن أن يتخلص منه الحوض ببطء شديد.
- جففي الحوض قد الإمكان فقط اجعلي عين الحوض واضحة لسكب المكونات فيها مباشرة.
- نقوم بتسخين كمية وفيرة من الماء المغلي في الكاتل أو علي البوتاجاز.
- نحضر بيكربونات الصوديوم ونخلطها مع النشادر والملح ونخلطهم قدر الإمكان.
- نقوم بسكبهم برفق في عين الحوض المسدود.
- نسكب الخل مباشرة فوق الخليط ، سيحدث فوران مع سكب الخل وهذا طبيعي لقوة الخليط علي التسليك والتخلص من الدهون العالقة أيضا.
- نقوم بسكب الماء المغلي كثيرا في عين الحوض للتأكد من التخلص من كل العوالق والدهون و الفضلات العالقة في مجاري الحوض.
- يعمل هذا الخليط أيضا علي تطهير مجاري الحوض والمطبخ ، مع الحرص علي عدم تصاعد أي غازات مضرة ودون التأثيرعلي مواسير السباكة والصرف الصحي في بيتك أيضا ، فهي أمنة الاستخدام.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ