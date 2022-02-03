تسليك حوض المطبخ في ثواني وبدون مجهود بطريقة أمنة

تسليك حوض المطبخ في ثواني ، ينسد الحوض من باقيا الدهون والأكل ، ومع دخول الشتاء تتجمد الدهون والعوالق في مجري الصرف للحوض ، وغي نفس الوقت لا يحبز استخدام مياه النار أو المواد الكيماوية القوية أبدا في حوض المطبخ، لأن أكتر ممرات الحوض الآن من البلاستيك وأيضا لتجنب الغازات المتصاعدة من هذه المواد الكيميائية في مطبخك.

مكونات الخليط البسيط لتسليك انسداد حوض المطبخ

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

كوب من الخل .

حوالي لتر أو أكثر من الماء المغلي.

خطوات التسليك ببساطة وسهولة ونجاح