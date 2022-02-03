شوف عروض اكسترا ماركت Extra market السنوية بتخفيضات مبهرة لثلاثة أيام

تتزيلات حصرية متنوعة من اكسترا ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية على أسعار مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية، والتي منها: الشاشات ال 4K الحديثة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار ديكورات المنزل المختلفة من أرفف، وزهور، ونجيلة للحدائق، وجميع أنواع الأجهزة الكهربائية الأخرى، حيث تقدم Extra online offers من أهم وأكبر أماكن البيع بأسعار منافسة لأسعار السوق خلال موقع ثقفني لجديد العروض الأسبوعية.

عروض اكسترا ماركت Extra market المنتشرة في المملكة العربية السعودية

تجدون اليوم ولأيام قليلة من خلال موقع ثقفني جديد عروض اكسترا السعودية Extra Ksa، ومنها: خصم خاص على سعر شاشة mini LEd 55 بوصة بخصم يزيد عن ألف ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر نفس الشاشة بنفس الحجم بخاصية 4K، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة الأندرويد بحجم 50 بوصة من الماركة المميزة TCL.

تخفيضات فبراير من إكسترا ماركت Extra market السعودية

بكافة فروع إكسترا ماركت Extra market تتوفر العديد من الخصومات الحصرية على أسعار الشاشات الذكية بأنواعها، والتي توفر إمكانية توصيل الواي فاي Smart، ومن بينهم: خصم خاص على سعر شاشة توشيبا 43 بوصة بتوفير يصل إلى ألف ريال سعودي بإمكانتياتها المتميزة، وخصم آخر منهم على سعر شاشة توشيبا 58 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر شاشات شارب 32 بوصة بتوفير 350 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر شاشة شارب Sharp ٥٨ بوصة بتوفير ١٢٠٠ ريال سعودي بإمكانتياته الحجيثة المتطورة، وخصومات أخرى منهم على أسعار شاشات شارب الأخرى بداية من حجم 42 بوصة مرورا بحجم 50،60،70 بوصة، وغيرهم من شاشات.

خصومات خاصة عديدة من اكسترا ماركت في السعودية Extra market

تتوفر كثير من التخفيضات المميزة على أسعار الأجهزة اللوحية، ومنها: خصم خاص على سعر تابليت هواوي Huawei Matepad T10 kids edition بمساحة تخزين 32 جيجابايت، و2جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر Tkee mini 2 tablet بخصم 70 ريال سعودي، وتنزيل آخر منهم على سعر الجهاز اللوحي من alcatel tkee mini 2 tablet بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات 2 جيجابايت، وغيرهم الكثير من التخفيضات.