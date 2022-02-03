نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 65% وهدايا مجانية بقيمة 2000 ريال عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات 65% وهدايا مجانية بقيمة 2000 ريال عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية، يتوفر باناسونيك غسالة فتحة أمامية سعة 7 كجم غسيل باللون الأبيض، بسعر 1649 ريال بدلاً من 2129 ريال خصم 23% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر باناسونيك غسالة حوضين سعة 6 كيلو هيكل بلاستيكي أبيض/أخضر، بسعر 799 ريال بدلاً من 919 ريال خصم 13% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية

يتوفر كلاس برو غسالة يتم إدخال الملابس فيها عن طريق فتحة أمامية 8 برامج سعة 6 كيلو باللون الأبيض، بسعر 949 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 41% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 46 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 11 كيلو إنفيرتر باللون الفضي الغامق، بسعر 2569 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 27% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 123 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية فبراير

يتوفر هيتاشي ثلاجة 24.8 قدم تحكم إنفيرتر بخار باللون الفضي، بسعر 6099 ريال بدلاً من 7179 ريال خصم 15% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 292 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الأجهزة الكهربائية باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم إنفيرتر زجاجي أسود، بسعر 3919 ريال بدلاً من 5399 ريال خصم 27% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 188 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات

يتوفر باناسونيك ثلاجة 23 قدم باللون الفضي، بسعر 4499 ريال بدلاً من 5979 ريال خصم 25% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر عروض حتى نهاية فبراير على الثلاجات عرض على هاير ثلاجة أربع أبواب 17.8 قدم اضائة ال اي دي باللون الأبيض، بسعر 4399 ريال بدلاً من 6599 ريال خصم 33% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية هاير ثلاجة اربع ابواب 20.6 قدم مكعب سعة 585 لتر إنفيرتر زجاجي أسود، بسعر 5499 ريال بدلاً من 8299 ريال خصم 34% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هاير ثلاجة 15.5 قدم رباعية الأبواب إنفيرتر زجاجي رمادي، بسعر 3999 ريال بدلاً من 6099 ريال خصم 34.5% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات ال جي تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4399 ريال بدلاً من 7799 ريال خصم 44%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

تخفيضات 65% وهدايا مجانية بقيمة 2000 ريال

يتوفر فيليبس تليفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2549 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 122 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الشاشات ال جي تليفزيون 86 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 10999 ريال بدلاً من 30999 ريال خصم 65%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 526 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 2098 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.