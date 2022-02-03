نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى كرنفال عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية والأيفون بخصومات مذهلة لا تفوتها في المقال التالي
عروض لولو هايبر تنفرد بعرض مجموعة مميزة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار مميزة. الجميع يبحث ويبحث لكن لا يعرفوا ما هو المطلوب أو المناسب لهم وما هي أهم مميزات الأجهزة التي يبحثون عنها لذلك عزيزي المتسوق لا تذهب لأي مكان فعرضك لدينا بمميزات رائعة ومناسبة لا تذهب بعيداً وانتظر وكمل الموضوع للنهاية فسوف يعجبك بكل تأكيد. المقال مميز بعروض مختلفة من الهواتف الذكية وأحدث إصدارات الأيفون وغيرها الكثير من الأجهزة الإلكترونية.
أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية المميزة
من خلال كرنفال لولو نهاية الشهر المستمر حتى 5 فبراير بمجموعة وباقة من أحدث الهواتف الذكية فمنها ماركات مثي شاومي وأوبو وموتوريلا وغيرها الكثير من الأجهزة الحديثة والرائعة.
- خصم 300 ريال على جوال شاومي مي لايت من الجيل الخامس، يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، بشاشة مقاسها 6.55 بوصة. كما يتميز بوجود رامات بسعة 8 جيجا بايت، وذاركرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. كما يتميز بوجود ثلاث كاميرات خلفية بمواصفات عالية الجودة وهي 5+8+64 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.
- اشتري هاتف لينوفو كي 14، بمميزات رائعة وهي أنه مزود بأندرويد 10، ورام بمساحة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي بمساحة 32 جيجا بايت. الجهاز مزود بشاشة مقاسها 6.52 بوصة، من الجيل الرابع، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وخلفية بدقة 2+13 ميجا بيكسل. بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.
تخفيضات لولو على أحدث إصدارات الأيفون الرائعة والأكسسوارات من أبل
- خصم 130 ريال على أيفون 13 برو iphone 13 pro، متوفر بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت. بسعر 4569 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي.
- احصل على خصم 500 ريال عند شرائك أيفون 12 بشاشة عرض حجمها 6.1 بوصة، من الجيل الخامس، بنظام تشغيل هو أي أوه أس iOS 14.1. الجهاز مزود بثلاث كاميرات دقتهم هي 12+12+12 ميجا بيكسل، جيث كاميرتين في الخلف، وواحدة في الأمام. بالإضافة لوجود ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 3299 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي.
- وفر 700 ريال على ساعة ماركة أبل الإصدار الرابع، بمقاس 44 ملم، متوفر باللون الأبيض والأسود. بسعر مميز هو 1199 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.
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