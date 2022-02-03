شوف أقوى كرنفال عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية والأيفون بخصومات مذهلة لا تفوتها

عروض لولو هايبر تنفرد بعرض مجموعة مميزة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار مميزة. الجميع يبحث ويبحث لكن لا يعرفوا ما هو المطلوب أو المناسب لهم وما هي أهم مميزات الأجهزة التي يبحثون عنها لذلك عزيزي المتسوق لا تذهب لأي مكان فعرضك لدينا بمميزات رائعة ومناسبة لا تذهب بعيداً وانتظر وكمل الموضوع للنهاية فسوف يعجبك بكل تأكيد. المقال مميز بعروض مختلفة من الهواتف الذكية وأحدث إصدارات الأيفون وغيرها الكثير من الأجهزة الإلكترونية.

أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية المميزة

من خلال كرنفال لولو نهاية الشهر المستمر حتى 5 فبراير بمجموعة وباقة من أحدث الهواتف الذكية فمنها ماركات مثي شاومي وأوبو وموتوريلا وغيرها الكثير من الأجهزة الحديثة والرائعة.

خصم 300 ريال على جوال شاومي مي لايت من الجيل الخامس، يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، بشاشة مقاسها 6.55 بوصة. كما يتميز بوجود رامات بسعة 8 جيجا بايت، وذاركرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. كما يتميز بوجود ثلاث كاميرات خلفية بمواصفات عالية الجودة وهي 5+8+64 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.

اشتري هاتف لينوفو كي 14، بمميزات رائعة وهي أنه مزود بأندرويد 10، ورام بمساحة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي بمساحة 32 جيجا بايت. الجهاز مزود بشاشة مقاسها 6.52 بوصة، من الجيل الرابع، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وخلفية بدقة 2+13 ميجا بيكسل. بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.

تخفيضات لولو على أحدث إصدارات الأيفون الرائعة والأكسسوارات من أبل