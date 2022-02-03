شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية عند شراء أكثر من حبه من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتعددة، وعروض أشتري 1 أو 2 أو 3 أو 4 وأحصل على واحد مجانا، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية ومنتجات الألبان والبقالة، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لشراء جميع مستلزمات واحتياجات المنزل والتي تهتم دائماً مجموعة أسواق عبد الله العثيم بتوفيرها بأفضل جودة وأقل سعر هذا بالإضافة إلى إنتشار فروعها في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم وأفضل عروض قسم الادوات المنزليه والأجهزة الكهربائية المتنوعة من أجهزة المطبخ وشاشات التلفزيون وأنواع مختارة من الهواتف الذكية.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية للأجهزة الكهربائية:

قلاية السيف سعة 9 لتر بسعر 369 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي السيف سعة 8 لتر بسعر 325 ريال سعودي.

وأقوى العروض على محضر طعام من اي تي سي متعدد الاستخدامات والقطع بسعر 189 ريال سعودي فقط.

خبازة السيف الكهربائية لصنع الخبز العربي بسعر 199 ريال سعودي.

ميكرويف أرو سعة 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون امبيكس ال اي دي سمارت مقاس 32 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

امبيكس شاشة تلفزيون ال اي دي سمارت مقاس 42 بوصة بسعر 869 ريال سعودي.

جوال سامسونج اي 22 أندرويد يدعم الجيل الرابع 4جي بسعر 729 ريال سعودي.

جوال اي تي ال 9200 يدعم الجيل الرابع 4 جي بسعر 99 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون أرو ال اي دي سمارت مقاس 65 بوصة بسعر 1,879 ريال سعودي.

عروض اليوم للأدوات المنزلية المتنوعة:

قدر ضغط السف متوفر بمقاسين مختلفين بسعر 94 و 109 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.

طقم عشاء فاخر مكون من 20 قطعة بسعر 59 ريال سعودي.

عرض 1+1 على توصيلة الفنار كهربائية ال اي دي بسعر 79.95 ريال سعودي.