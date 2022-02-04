نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج ومنيو المطعم في المقال التالي
سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج ومنيو المطعم، مطعم الطازج من المطاعم العريقة في المملكة العربية السعودية، والتابعة للشيخ عبد الرحمن فقيه، وقد اشتهر المطعم بإعداد وجبات من الدجاج باختلاف أنواعها وأشكالها، والتي تتمتع بالمذاق الشهي واللذيذ، وجعل المطعم على رأس جميع المطاعم بالسعودية على الرغم من وجود العديد من المطاعم التي تقوم بإعداد أشهى الوصفات، ومن أشهر الوجبات التي يقدمها مطعم الطازج وجبة كرسبي رول الدجاج وهي وجبة شبيهه بالبرجر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج ومنيو المطعم بالتفصيل.
سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج
سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج يتكون كرسبي رول الدجاج الذي يقوم بإعداده مطعم الطازج من قطع من صدور الدجاج المقرمش مع شريحة من الجبن الرومي والرومي المدخن والخس والطماطم والمايونيز يتم لفها على هيئة رول بواسطة الخبز الطازج، واستطاعت هذه الوجبة أن تحظى على إعجاب العديد من عملاء مطعم الطازج، ويذكر أن هذه الوجبة تم إضافتها حديثا إلى منيو المطعم ويبلغ سعره 23 ريال سعودي.
منيو مطعم الطازج في السعودية
منيو مطعم الطازج في السعودية نعرض لكم بعض أسعار الوجبات التي يقدمها مطعم الطازج.
- وجبة دجاج تكا 20 ريال سعودي.
- وجبة برجر عربي 17 ريال سعودي.
- وجبة ساتيه 16 ريال سعودي.
- وجبة ناجتس 17 ريال سعودي.
- وجبة الرشاقة 1 بسعر 22 ريال سعودي.
- وجبة الرشاقة 2 بسعر 23 ريال سعودي.
- وجبة تشيكن جونيور 10 ريال سعودي.
- وجبة تندر جونيور 10 ريال سعودي.
- مندي الدجاج المشوي 22 ريال سعودي.
- ساندوتش كرسبي شريمب 20 ريال سعودي.
- سندوتش دجاج 15 ريال سعودي.
- سلطة كول سلو 3 ريال سعودي.
- أصابع البطاطس المقلية 5 ريال سعودي.
- حلقات البصل المقرمشة 10 ريال سعودي.
- سعر طبق الأرز 3 ريال سعودي.
- فطيرة التفاح 4 ريال سعودي.
- تشيز كيك 6 ريال سعودي.
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