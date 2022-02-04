طريقة عمل البسبوسة بالقشطه في المنزل 

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل، تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحب تناولها الكثير من الأطفال والكبار وتتميز بمذاقها الشهي وبالتالي تحب الكثير من الأمهات تجهيز العديد من أصناف الحلويات في المنزل بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها مثل محلات الحلويات.

عمل البسبوسة بالقشطة

المكونات كوب من السميد ونصف كوب من السكر ونصف ملعقة من الملح و ثلاث بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب من اللبن الزبادي ونصف كوب من زبده غير مملحة وملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا وملعقتين من البيكنج باودر.

مكونات القشطة، 2 كوب من الحليب وملعقتين من الدقيق وملعقة من السكر ونصف كوب من القشطه وملعقتين من النشا.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في السكر والبيكنج باودر والسميد ثم نضيف الملح والبيض والفانيليا والبيكربونات الصودا ونضيف اللبن وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم بعد ذلك نبدأ بتذويب الزبدة في وعاء على بخار الماء المغلي.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الزبدة على السميد وتقلب المكونات حتى تتجانس مع بعضها ثم نبدأ بتحضير القشطة من خلال خلط جميع المكونات مع بعضها وهي الحليب والنشا والدقيق والسكر وبعد أن تصبح متجانسة نقوم بإضافة القشطة إلى الحليب وتخلط المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة في صينية البسبوسة ثم نضعه نصف عجينة البسبوسة داخل الصينية وتسويتها وتترك في الفرن لمدة عشر دقائق بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن، ووضع القشطة وإضافتها فوق باقي عجينة البسبوسة ويتم وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة أخرى على نار متوسطة حتى تنضج، بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وإضافة عليها الفستق المطحون ثم يتم وضع عليها العسل ويتم تقطيعها وتقدم.