شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للجوالات والأجهزة اللوحية

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أجدد وأقوى العروض الأسبوعية على مجموعة مختارة هائلة من الأجهزة الكهربائية المتنوعة والمختلفة والتي لا غنى عنها في أي بيت عصري أو حتى من مستلزمات المكاتب، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية الأساسية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات الألبان والبقالة، ومن خلال مجلة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية يمكنكم شراء جميع مستلزماتكم الشخصية والمنزلية من أشهر الماركات حول العالم من خلال مكان واحد فقط، حيث أن شعار شركة لولو “هو لولو هايبر ماركت متعة التسوق، حيث يأتي العالم بين يديك”.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للجوالات:

والجدير بالذكر أن شركة لولو هايبر ماركت السعودية للبيع بالتجزئة والتسويق تقدم تخفيض إضافي على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 199 ريال سعودي وقيمته 25 ريال، كما تقدم خدمة التوصيل المجاني على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 99 ريال.

جوال تكنو سبارك 8، أندرويد 11 ويتمتع بمساحة 3 جيجا رام، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت بالإضافة إلى المميزات التقنية الرهيبة في التصميم والأداء كل هذا فقط بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عرض تكنو كامون 17 برو جوال أندرويد 11، سعة 256 جيجا بايت ذاكرة، و 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية، فقط بسعر 1,199 ريال سعودي.

أقوى العروض على هاتف شاومي ريدمي ايه 9 سعة 32 جيجا بايت فقط بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

شاومي مي 11 لايت يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 128 جيجا بايت بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

عروض الأجهزة اللوحية والمكتبية:

سامسونج تاب ايه 8، شاشة مقاس 10.5 بوصة سعة 32 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع 4 جي ومتوفر باللون الفضي بسعر 1,049 ريال سعودي بدلاً من.

تاب ايه 7 من سامسونج مقاس 10.4 بوصة سعة 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية، وذاكرة عشوائية سعة 3 جيجا رام، يدعم الجيل الرابع بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من أن 1,099 ريال.