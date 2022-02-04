انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء فودافون.. تعرف على أهم الأرقام والعروض والباقات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسعى دائماً شركة فودافون إلى إرضاء العملاء والمستخدمين لشبكتها وتبذل قصارى جهدها من خدمات لتحسين مستوى الخدمة، كما يقدم رقم خدمة عملاء فودافون كل ما يحتاج له المستخدم من خدمات، وتوفر باقات متعددة لعملائها بما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم وكذلك تقدم أرقام متعددة للتواصل مع خدمة العملاء لأي استفسارات أو شكاوى من الخدمات المقدمة من الشركة، وهناك تسهيلات كثيرة تقدمها شركة فودافون منها الرقم المجاني الذي يرد على أي استفسارات أو شكاوى مقدمة من العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

رقم خدمة عملاء فودافون

يتقدم عدد كبير من عملاء فودافون يومياً بشكاوى واستفسارات عديدة من خلال الرقم المجاني لذلك تسعى الشركة للرد على كل ما يهم عملائها تيسيراً عليهم وإرضاءً لهم، كما تسعى لجذب المزيد من العملاء بواسطة الكثير من العروض والخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الاتصالات والأنترنت، ويتم تقديم الدعم لكافة المستخدمين والعملاء والرد على كل ما يلزمهم من خلال رقم خدمة عملاء فودافون وهذه الأرقام هي:

الاتصال على رقم 888 من أي خط فودافون.

الاتصال على رقم 16888 من أي شبكة اتصالات أخرى.

يمكن الاتصال على رقم 0225292888 من أي خط أرضي.

الاتصال على الرقم 00201001888888 من جميع أنحاء العالم.

خدمات شركة فودافون

تقدم شركة فودافون خدمات عديدة لعملائها الكرام إلى جانب خدمة العملاء تسهيلاً لهم ولتقديم أفضل خدمة ممكنة ترضي احتياجات مستخدميها عن طريق استخدام أكواد مجانية لمعرفة كل ما يتعلق بالخط الخاص بهم وهذه الأكواد هي:

كود معرفة الرصيد *868*1#.

كود شحن الرصيد *858*كود الشحن#.

كود كول تون *055*كود الأغنية #.

كود تحويل الرصيد *868*2*الرقم المراد التحويل له*المبلغ المراد تحويله#.

كود طلب الباك *888*رقم الموبايل#.

كود الساعة والتاريخ *100#.

كود *888*4# لتفعيل خدمة موبايل أنترنت.

كود *9001# لمعرفة رصيد فودافون بعد انتهاء كل مكالمة.

إرسال رسالة على الرقم 9999 لإلغاء خدمات الرسائل الإخبارية.

جميع أرقام شركة فودافون مصر

يوجد الكثير من الأرقام المقدمة من الشركة بجانب رقم خدمة عملاء فودافون لتسهيل الخدمة وكسب ثقة عملائها مما يوفر لهم الوقت والمجهود في الوصول إلى كل استفساراتهم واحتياجاتهم، ومن هذه الأرقام:

رقم خدمة عملاء فودافون شركات 247 من أي خط فودافون مجاناً، ورقم 16247 من أي خط أرضي بسعر مكالمة الخط الأرضي.

رقم خدمة دليل فودافون هي 2121 من رقم فودافون بتكلفة جنية ونصف للدقيقة.

رقم خدمة البريد الصوتي 808.

رقم خدمة كلمني شكراً *505*رقم الموبايل #.

رقم خدمة ادفعلي شكراً # رقم الموبايل.

رقم خدمة عملاء فودافون للأنترنت هو 2828 من أي خط فودافون بسعر 50 قرشاً للدقيقة (ما عدا نظام الخط).

رقم خدمة فودافون كاش هو 7001 من أي خط فودافون بتكلفة 50 قرشاً للمكالمة (ما عدا نظام الخط).

رقم خدمة تشغيل الخط الجديد ومعرفة الصلاحية هو 848.

رقم خدمة عروض فودافون هو 800.

رقم خدمة التحويل من نظام لآخر لعملاء الكارت هو 880.

رقم خدمة تجديد اشتراك نظام كنترول السنوي هو 822.

رقم خدمة الشحن السريع هو *858*رقم الكارت#.

رقم خدمة تحويل المكالمات إلى رقم آخر هو * الرقم المحول إليه*76#.

أهمية خدمة عملاء فودافون

يعتبر رقم خدمة عملاء فودافون من أهم كوادر الشركة ومن أكثر الوظائف المهمة حيث أنها تلعب الدور الأكبر في حل مشاكل العملاء والرد على استفساراتهم والشكاوى المقدمة من المستخدمين للشبكة، كما تقدم الخدمات لمختلف الفئات من عملاء الكارت والفاتورة وأيضاً عملاء فودافون بيزنس على حد سواء للوصول إلى أفضل خدمة لكل المشتركين، ومن المؤكد أن كل موظف في هذه الشركة يسعى لحل جميع المشاكل التي تواجه العميل سواء ضعف في الشبكة أو توقف خدمة من الخدمات للحصول على الخدمة المتميزة المقدمة للمشتركين والعملاء لفودافون.