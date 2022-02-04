اعملي الفطير المشلتت في البيت بكل سهولة وبأقل التكاليف في عشر دقايق بس

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محمد سياف - ابو ظبي - يعرف الفطير المشلتت بأن له مكانة كبيرة، ويحبه الكبار، والصغار، ولا يمكن لأي أحد أن ينكر مذاقة الشهي مما يجعل الكثير من الأشخاص يقدم على شرائه من المحلات والمطاعم دون أن يتأكد من طريقة تحضيره، ولكن يمكنك الآن تحضيره في المنزل بكل سهولة ممكنة وبأقل التكاليف، وفيما يلي نستعرض طريقة عمله في البيت.

مكونات الفطير المشلتت

يمكنك سيدتي عمل الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة بعد إحضار المكونات التالية:

كيلو من الدقيق. ملعقتان كبيرتان من السكر. نصف ملعقة كبيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. سمن بلدي يكفي الفرد. ماء فاتر للعجن.

طريقة تحضير الفطير المشلتت في البيت

نقوم بخلط كل المكونات الجافة مع بعضها البعض ثم نقلبهم بشكل مستمر، بعد ذلك نشرع في العجن بشكل تدريجي حتى نلم العجينة في يدنا، ثم نستمر في العجن لمدة ربع ساعة حتى تصبح العجينة مطاطية وناعمة مثل اللبانة، ونقوم بدهنها بالزيت ونلفها ونتركها حتى ترتاح مدة ساعتين، ثم نقوم بوضع كمية متوسطة من الزيت على السطح الذي يتم فرد العجين عليه ثم نقوم بفرد العجينة باليد بدون استخدام أي فرادة لأن العجينة ستكون سهلة الفرد لأنها عجينة ثم نتركها ترتاح مدة كبيرة وأثناء الفرد نضع السمنة الذائبة على كل جزء من أجزاء العجين ثم نفرد العجينة قدر المستطاع حتى تصبح العجينة شفافة جدا، ثم نبدأ في تطبيقها ولمها على شكل كرات كبيرة مع الحفاظ على وجود السمنة بين كل طبقة من طبقاتها.

ثم نترك هذه الكرات ونغطيها لمدة نصف ساعة حتى تهدأ، ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالزيت أو السمن، ونحرص على أن يكون الفرن ساخن على أعلى درجة حرارة، ثم ندخل الصينية إلى الفرن مدة لا تزيد عن عشر دقائق بدون فتح لكي يرتفع العجين ويورق، ثم نفتح الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم نخرجها من الفرن ونرشها بماء فاتر من بعيد ثم نغطيها بمنشفة جافة ونظيفة.