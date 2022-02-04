نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير لهذا الأسبوع من شهر فبراير وتخفيضات عنيفة على الجوالات واللابتوب في المقال التالي
عروض مكتبات جرير السعودية فبراير، عروض jarir bookstore مكتبة جرير الأجهزة الإلكترونية من أهم الأشياء الموجودة في حياتنا وذلك بسبب تطور التكنولوجيا فوائد استخدام الأجهزة التكنولوجية في جميع المنازل ولذلك فإن أسعار الأدوات الإلكترونية دائماً في زيادة مستمرة ولكن ما عروض جرير سوف تكون جميع هذه الأدوات التي في متناول الجميع وبأسعار جيدة للغاية واليكم خلال هذا المقال بعض العروض التي تقدمها مكتبات جرير وسوف أتحدث عن مكتبات جرير بشيء من التفصيل لمن لا يعلم ما هي مكتبات جرير.
عروض الجوالات في جرير السعودية فبراير جدا رهيبة.. تخفيضات على الهواتف الذكية الجديدة والمجددة
مكتبة جرير السعودية
هي أحد أهم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي كانت في البداية مخصصة للأدوات المدرسية ولكن بعد التوسع وتطور فيها أصبحت مخصصة في الأدوات الإلكترونية وجميع الأجهزة والأدوات المدرسية أيضاً، كما أنها تقدم كل فترة مجموعة من العروض المتميزة وأصبحت مكتبات جرير لها عدد كبير من الفروع في جميع أنحاء المملكة كما أنها مفضلة لدى معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية.
عروض مكتبات جرير اللي فبراير 2022
بداية شهر فبراير تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض والخصومات المميزة جدًا على بعض الأدوات الإلكترونية فيها وداخل هذه العروض يوجد التالي:
- عروض الجوالات في جرير جوال هواوي واي 9 سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 869 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هونر اكس 9 ساعات التخزينية 128 جيجابايت بسعر 449 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير هاتف هواوي يا اتي 9 اس سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير أوبو أي 9 2020 سعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هواوي نوفا 5 تي سعة تخزينية 128 جيجابايت بسعر 1299 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات ريدمي نوت 8 برو ساعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير موتورولا وان هايبر سعة تخزينية 128 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هواوي بي 30 سعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- شروط التقسيط من جرير ماك بوك لاب توب بسعر 3374 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هواوي ميت بوك 13 بسعر 3299 ريال سعودي.
- لابتوب جرير اتش بي لاب توب اتش بي 15 ذاكرة 8 جيجا بايت بسعر 2699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير لاب توب ديل حجم الذاكرة 4 جيجابايت بسعر 1999 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ