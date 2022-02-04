شوف أسعار فئات تويوتا لاندكروزر 2022 في عروض عبداللطيف جميل للسيارات

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عمر شويل - جدة أسعار فئات تويوتا لاندكروزر 2022 في عروض عبداللطيف جميل للسيارات، تأتي الفئة الأولى GX DSL بسعر 210 ألف و600 ريال والتقسيط الشهري بديل الكاش 4212 ريال، وهي تتوفر بمحرك ديزل 6 سلندر 3300 سي سي بقوة 302 حصان، القير أوتوماتيكي ونظام الدفع كلي. تتميز بحساسات خلفية، مكيف متعدد المناطق، نظام تثبيت السرعة، واي فاي، أربعة مكبرات صوت، إضاءات ليد، جنوط 18 إنش، 3 وسائد هوائية وكاميرا خلفية. مواصفات الأمان نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، تحكم كهربائي بالمقاعد ومراتب مخمل، ثلاجة داخلية، شاشة ترفيه وفتحة سقف.

أسعار فئات تويوتا لاندكروزر 2022

تتوفر الفئة الثانية من لاندكروزر صالون الجديدة وهي فئة GXR2 DSL بسعر 226 ألف و400 ريال أو 4528 ريال تقسيط، وهي تتفوق عن الفئة الأولى بعدد 8 وسائد هوائية، حساسات أمامية، نظام ابل كاربلاي أندرويد أوتو و6 مكبرات صوت. تتوفر الفئة الثالثة GXR2 بسعر 228 ألف و800 ريال أو 4338 ريال تقسيط ضمن عروض عبداللطيف جميل، تلك الفئة بمحرك أكبر 6 سلندر 3500 سي سي بقوة 409 حصان بنزين، القير أوتوماتيك ونظام الدفع كلي، مع بنفس تجهيزات الفئة الثانية الداخلية و الخارجية.

الفئة الرابعة GXR3 DSL تتوفر بسعر 252 ألف و700 ريال والتقسيط الشهري بديل الكاش تصل قيمته إلى 5054 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئتين الأولى والثانية و لكنها تتفوق في عن الفئة الثانية في صندوق خلفي كهربائي، شاحن لاسلكي، جنوط مقاس 20 إنش وكاميرا 360 درجة. أما الفئة الخامسة GXR3 فقد بلغ سعرها 254 ألف و800 ريال أو 4831 ريال تقسيط، تتميز بنفس محرك الفئة الثالثة مع نفس تجهيزات الفئة السابقة GXR3 DSL الداخلية والخارجية،

عروض لاندكروزر الجديدة عبداللطيف جميل

الفئة السادسة GXR4 DSL تتوفر بسعر 263 ألف و200 ريال أو 5264 ريال بالتقسيط، وهي تأتي بنفس المحرك الديزل المتواجد في الفئة الأولى وتتفوق عن الفئة السابقة في إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، نظام ملاحة، نظام صوتي فاخر، تبريد المقاعد، نظام ترفيه خلفي، مقصورة خشبية، إضاء ة ترحيب بباب السيارة ومقاعد جلد. بينما تتوفر الفئة السابعة GXR4 لدى تخفيضات السيارات بوكالة عبداللطيف جميل بسعر 267 ألف و400 ريال والقسط الشهري 5078 ريال، وهي تأتي بمحرك بنزين المتوفر في الفئة الثالثة والخامسة مع نفس مواصفات الفئة السادسة.

الفئة الثامنة من تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة هي فئة VX DSL، وبلغ سعرها 310 ألف و600 ريال كاش أو 6212 ريال تقسيط، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بحاجب شمس خلفي ومسّاحات مطر اوتوماتيكية. أما الفئة التاسعة VX من تويوتا لاندكروزر 2022 فقد بلغ سعرها 315 ألف ريال كاش أو 5972 ريال تقسيط، تتوفر بنفس مواصفات الفئة الثامنة ولكن بمحرك بنزين. وتتوفر الفئة العاشرة VXR بسعر 351 ألف و800 ريال أو 6670 ريال تقسيط، وتتفوق بوجود 10 وسائد هوائية، عدد 14 مكبر صوت، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار. تتوفر الفئة الحادية عشر GRS DSL بسعر 352 ألف و700 ريال أو 7054 ريال تقسيط، وهي تأتي محرك ديزل مع نفس تجهيزات الفئة السابقة.