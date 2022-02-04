شوف أحدث عروض لولو هايبر أكبر كرنفال على الأجهزة الإلكترونية واكسسواراتها بخصومات جبارة لا تفوتها LULU Hyper

عروض لولو هايبر التي يبحث عنها العديد من المتسوقين ليس فقط ف جميع أنحاء المملكة العربية ولكن في العلم العربي كله نتيجة لأنها توفر أفضل وأهم وأشهر الماركات العالمية المميزة لألاف المنتجات والأجهزة المختلفة. فمازالت عروض لولو تبهرنا بتخفيضاتها وخصوماتها الرائعة وفوق كل هذا الهدايا التي تقدمها على مختلف الأجهزة كالهواتف الذكية وغيرها من قسائم شراء نقدية لا تفوت العرض المذهل من لولو.

أحدث عروض لولو هايبر على أجهزة اللاب توب بخصومات عملاقة

تقدم متاجر لولو أكبر باقة وتشكيلة متنوعة من أشهر الماركات العالمية على مختلف أجهزة اللاب توب مثل اتش بي، ولينوفو وغيرها بأسعار مميزة جدا للجميع وبمميزات عالية.

خصم مميز من ماركة أبل قدره 370 ريال على ماك بوك اير ام 1، بشاشة عرض حجمها 13 بوصة. كما أنها مزودة بمعالج إم 1 أي M1، ويعمل بنظام تشغيل موكو بيج سير MocOS Big Sur. أما سعة القرس التخزيني هي 256 جيجا بايت اس اس دي، وسعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 4399 ريال بدلاً من 4769 ريال سعودي.

احصل على خصم 400 ريال على جهاز نوت بوك 15 من اتش بي، بمعالج كور أي 3، من الجيل الحادي عشر. ونظام التشغيل هو ويندوز 10. كما يتميز بشاشة عرض مقاسها 15.6 بوصة. أما سعة الرام هي 4 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية هي 1 تيرا بايت اتش اتش دي، ومتوفر باللون الأسود. بسعر 1899 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي.

أقوى عروض لولو على الأيفون والأكسسوارات

حصري من لولو خصم 650 ريال على أبل أيفون 11، بشاشة مقاس 6.1 بوصة، ورام 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت من الجيل الرابع. بسعر 2649 ريال بدلاً من 3299 ريال سعودي.

خصم 80 ريال على راوتر المحمول من هواوي من الجيل الرابع، متوفر باللون الأبيض والأسود. بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

اشتري طابعة اتش بي 3 في 1، بسعر 139 ريال بدلاً من 169 ريال.

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