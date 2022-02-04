شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصومات مفاجأة مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir متاحة بخصم كبير من شركة جرير للتسويق مع خصومات ومفاجأت جديدة من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في السعودية بأسعار مخفضة، حيث بدأ العام الجديد 2022 وبدأت معه خصومات الشتاء بتنزيلات لا مثيل لها تصل إلى 59%.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصومات مفاجأة مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

نعرض لكم اليوم كل أسعار الجوالات، والساعات الذكية، وأجهزة الطباعة في فروع مكتبة جرير jarir bookstore المنتشرة في كل مدن المملكة، والتي تنافس أسعار متاجر السعودية الأخرى، لتقدم لكم أعلى المنتجات في السوق المحلي والعالمي بأكبر تخفيض، وهذا يشمل كافة الفئات السعرية المطروحة حديثًا من شركات التكنولوجيا.

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تقدم الشركات العديد من الجوالات التي تراعى أن تضم كافة التقنيات المطلوبة، ولذا يوجد حاليًا جوالات جرير ايفون 13 النسخة 1 تيرا الأعلى من حيث المساحة، ونعرض لكم في التالي أسعار الجوالات الذكية الحديثة مع تخفيضات كبيرة على جوالات سامسونج samsung , وابل ايفون iphone ، مع العديد من المنتجات المجددة بخصومات حتى 59% على كل جوالات الفئة المتوسطة والفئة العليا.

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متاح في موقع جرير اسعار خاصة للساعات الذكية من هواوي huawei وابل، كما يوجد العديد من إصدارات ساعات سامسونج المميز، كذلك هناك بعض الساعات الحديثة من شاومي xiaomi وهونر بجديد التقنيات، وهذا بخصومات تصل إلى 25% لفترة محدودة على الموقع الرسمي.

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تضم عروض مكتبة جرير تخفيضات بلغت 28% على أجهزة الطباعة ذات التقنيات الأحدث على الإطلاق، والتي نجد منها طابعة ليزر جرير من ماركات اتش بي hp وابسون وكانون، والتي تضم مواصفات ستنال إعجابكم، والأسعار أيضًا مخفضة بقدر كبير في كل فروع المملكة العربية السعودية.

تعتبر جرير مكتبة متكاملة تضم الكثير من المستلزمات التي نحتاجها من الأجهزة والإلكترونيات بكل أنواعها، وسردنا لكم في فقراتنا اليوم أسعار الجوالات، والطابعات، والساعات، حيث تجدون معنا كل أسعار الأجهزة في المملكة بأجدد الخصومات في كل المواسم، فتابعونا للمزيد منها من خلال موقعنا الرسمي.