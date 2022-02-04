شوف عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات والجوالات وفر آلاف الجنيهات مع جرير

احصل على خصومات تصل إلى آلاف الجنيهات ضمن عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية. وعادة ما تقدم المكتبة تخفيضات كبيرة على آلاف المنتجات التي تعرضها من الجوالات واكسسوارات الجوال وغيرها الكثير. وتختص مكتبه جرير في بيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية فضلاً عن اكسسوارات الجوال ومستلزمات المدارس وترجمة العديد من الكتب العالمية إلى اللغة العربية والعديد من الأمور الأخرى التي يبحث عنها الملايين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

عروض مكتبة جرير

احصل ضمن عروض جرير على لاب توب ديل انسابيرون 14 بوصة الجيل الحادي عشر- انتل كور أي 7 11390 اتش، انتل ايريس إكس اي جرافيكس 512 جيجابايت اس اس دي pcle nvme m.2 مقابل 4199 ريال بدلاً من 4599 ريال. وفر مبلغ 400 ريال يحصل العميل على ضمان على المنتج لمدة 24 شهراً.

أبل ماك بوك برو 13 ريتنا + تاتش بار، كمبيوتر محمول 13.3 بوصة، انتل كور أي 5 رباعي النواة، انتل آريس بلس جرافيكس 1، 645 تيرابايت اس اس دي. سعر الجهاز 6999 ريال بدلاً من 9399 ريال سعودي. قيمة الخصم 2400 ريال.

إل جي OLED48C1PVB تلفزيون ذكي احصل عليه بنسبة خصم 60% سعر المنتج داخل العرض 4499 ريال بدلاً من 11499 ريال. فضلاً عن مدة الضمان 24 شهر من الوكيل. قيمة التوفير 7000 ريال سعودي.

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سامسونج، جالكسي اس 21 اف اي 5G سعة الهاتف 256 جيجا بايت، 8 جيجا بايت رام، الجيل الخامس 5G. احصل عليه مقابل 2799 ريال بدلاً من 2999 ريال.

لينوفو نوت k13 سعة 128 جيجابايت، 4 جيجا بايت رام، الجيل الرابع بنسبة 19% احصل عليه مقابل 589 ريال بدلاً من 729 ريال.

تيرتل بيتش، اير فورس، ركون. 70 سماعة رأس للألعاب. سلكي، منفذ صوت 3.5 مم. ميكروفون محيطي بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

تخفيضات جرير

شاشة سامسونج، أوديسي جي 7 مقاس 32 بوصة، دبليو ال أي دي، منحنية شاشة ألعاب 240 هرتز احصل عليها مقابل 3199 ريال بدلاً من 3659 ريال.

احصل على تابلت لينوفو تاب ام 8 كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 8 بوصة سعة 32 جيجابايت اي ام ام سي. رباعي النواة مقابل 499 ريال بدلاً من 599 ريال.

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