طريقة عمل البشاميل.. بخطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البشاميل لأنه من المكونات التي تدخل في الكثير من الوصفات والأطعمة التي تعدها كل سيدة في مطبخها لتحضير طبق شهي ولذيذ يحبه كل أفراد أسرتها، يضفي البشاميل طعماً مميزاً وشكل جذاب إلى كل ما يضاف إليه من أكلات مختلفة فيمكن إضافته للمكرونة واللازانيا والكوسة وأكلات أخرى متعددة، وتختلف طريقة تحضيره من سيدة لأخرى لأن له طرق مختلفة، وسوف نقدم لكم وصفة البشاميل ولكن كلها وصفات سهلة وسريعة وبإمكان كل ربة منزل تنفيذها لتوفر كل مكوناتها في كل بيت.

طريقة عمل البشاميل بالدقيق واللبن

4 ملاعق زبدة طرية.

4 ملاعق دقيق.

4 أو 5 أكواب من اللبن.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

مكعب مرقة دجاج اختياري.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير البشاميل للمبتدئين

تعتبر طريقة عمل البشاميل من الطرق السهلة والسريعة التي يمكن تنفيذها في أقل وقت ومجهود للمبتدئين وغيرهم، فكل ما عليكِ هو وضع وعاء على النار ووضع الزبدة وإضافة الدقيق مع التقليب المستمر حتي يصبح المزيج ذهبي اللون ثم نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب السريع أيضاً حتى نتخلص من أي تكتلات، وبعد ذلك ضيفي الملح والفلفل والزعتر وكذلك مرقة الدجاج واتركيه على نار هادئة من 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تحصلي على قوام متوسط وليس سميك، وبهذا يصبح عندكِ صوص بشاميل رائع جاهز لعمل وجبات مغذية وشهية لأسرتك.

ويمكنك التغيير في هذه الوصفة بإضافة كوب من كريمة الطبخ مع 3 أكواب من الحليب لتعطي طعم لذيذ ومغذي أكثر لأفراد عائلتك، كما يمكن إضافة الجبن لهذه الوصفة مثل جبن البارميزان والموتزريلا المبشورة لتعطي طعم مميز لوجباتك، ومن الوصفات التي يمكن تحضيرها بهذا الصوص الشهي وصفة المكرونة بالبشاميل باللحم، والنجرسكو، ووصفة السبانخ بالبشاميل والتي لها قيمة غذائية عالية جداً لأطفالك، وكذلك الكوسة بالبشاميل ووصفات أخرى عديدة ومتنوعة.

نصائح للحصول على صوص بشاميل ناجح

بعد أن تعرفتي على طريقة عمل البشاميل، إليكِ بعض النصائح لكي تحصلي على صوص بشاميل ناجح ذو مذاق متميز ولذيذ:

يجب نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه لتجنب وجود تكتلات في الخليط.

يجب أن تكون كل المكونات في درجة حرارة الغرفة مما يساعد على نجاح الوصفة.

تجنبي ترك الزبدة على النار لفترة طويلة حتى لا يتغير لونها أو تحترق فيؤثر على لون الصوص ومذاقه.

إذا وجدتي تكتلات في الخليط يمكنك تصفيته أو استخدام الخلاط للتخلص من هذه التكتلات والحصول على قوام متجانس.

تجنبي وضع صوص البشاميل في الفريزر ووضعه في الثلاجة بدلاً من ذلك.

يمكن إضافة نوع الجبن الذي تفضليه للحصول على صوص الجبن الشهي الذي يحبه الصغار والكبار.

تعد طريقة عمل البشاميل من الطرق السهلة والناجحة التي يمكن تنفيذها في المنزل حيث أنها سهلة التحضير حتى للمبتدئات في تعلم الطبخ لبساطة مكوناتها و نتائجها المضمونة، كما يمكن التنوع في المكونات والتجديد في الإضافات من لحوم ودجاج وخضروات لزيادة القيمة الغذائية بها بما يفيد صحة أفراد أسرتك ويمدهم بالبروتينات والفيتامينات اللازمة لتقوية المناعة.