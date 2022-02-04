نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كود خصم كنتاكي ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن هذا الكود من الأكواد الهامة والتي بحث عنها جميع الأشخاص الذين يفضلون مطعم كنتاكي داخل المملكة السعودية، وذلك حتى يحصلوا على التخفيضات المثالية وأقوى العروض لكافة المنتجات والمشتريات التابعة لكنتاكي بكافة فروعها، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنتحدث عن كود خصم كنتاكي ٢٠٢٢ وجميع المعلومات اللازمة حول هذا الأمر.

كود خصم كنتاكي ٢٠٢٢

إن سلسلة المطاعم التابعة لكنتاكي قد وفرت أكواد مميزة لكافة العملاء داخل المملكة ساعدت في أن يحصلوا على تخفيض قوي على كافة الوجبات المقدمة سواء من خلال الفرع أو حتى الدليفري، ويعد الكود BNDR من الأكواد الهائلة يخصم حوالي 10% والحد الأقصى يكون 10 ريال على كافة المنتجات أو الوجبات بجميع فروع كنتاكي داخل المملكة السعودية.

سلسلة كنتاكي

إن مطاعم كنتاكي هي الأشهر والأكبر بالعالم والمملكة السعودية، به وجبات دجاج مقلي بطرق متعددة تناسب كافة الأذواق، وهذا الشيء هو ما جعل الشركة مميزة ولها شهرة واسعة وكبيرة، ولها فروع متعددة سواء بالمملكة أو حتى في العالم والشرق الأوسط والمنطقة العربية بأكملها.

منيو كنتاكي المملكة

إن مطعم كنتاكي به الكثير من الوجبات التي حصلت على إعجاب الجميع، وهي مميزة للغاية، ولذا فإننا سنقدم لكم منيو كنتاكي المملكة السعودية لعام 2022 وهو كالآتي:

كريسبى ستريبس 24 ريال سعودي

رويال تشيكن الحار أو البارد 10 ريال سعودي.

وجبة ايتي زنجر 27 ريال سعودي.

بيج فيلر 15 ريال سعودي.

زنجر سوبريم 15 ريال سعودي.

تشيكن فيليه كومبو 23 ريال سعودي.

رويال ستربس الحار أو البارد 10 ريالات سعودية.

دينر ميل 24 ريال سعودي.

باكيت بوب كورن 27 ريال سعودي.

ساندوتش توستنج تويستر 9 ريال سعودي.

وجبة الحفلات لعشرة أشخاص 112 ريال.

وجبة ستربس 85 ريال.

الوجبة العائلية لأربعة أفراد 59 ريال.

سناك 12 ريال.

طريقة الحصول على طلب من كنتاكي بنظام اون لاين

إن كنتاكي تسعى دائماً لإرضاء عملائها والحصول على ثقتهم، ولذا وفرت لهم إمكانية طلب الأوردر بنظام أون لاين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، ومن خلال هذه الخطوات وهي كالاتي